Drogbandát számoltak fel Hajdú-Biharban

2023. január 27. 10:16

A rendőrség felszámolt egy 23 és 26 év közötti fiatalokból álló, marihuánát terjesztő bűnbandát Hajdú-Bihar vármegyében - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy január 18-án összehangolt - több mint 50 rendőrrel végrehajtott - akcióban ütöttek rajta a banda öt tagján: a két hajdúböszörményi, egy debreceni, egy hajdúszoboszlói és egy sárospataki férfi egymással folyamatosan konspirálva, szervezett keretek között végezte bűnös tevékenységét, amiről még a közvetlen családtagjaik sem tudtak.



A megalapozott gyanú szerint az öttagú társaság 2021 decembere óta folytatta illegális üzletét, melynek során ellátták droggal a hajdú-bihari fiatalokat.



A nyomozók mind az öt gyanúsított lakhelyét alaposan átvizsgálták, és lefoglaltak növényi anyagokat, csomagolóeszközöket, fóliákat, tasakokat, őrlőket, digitális mérlegeket, valamint mobiltelefonokat és SIM kártyákat, továbbá majdnem egymillió forintot és 400 eurót.



A 23 és 26 év közötti férfiakat kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják.



Kihallgatásukat követően kezdeményezték mind az ötük letartóztatását, amit a Debreceni Járási Ügyészség indítványára a Debreceni Járásbíróság el is rendelt - írták.



A közlemény szerint még a nyomozók előtt is kérdéses, hogy a fiatalokat mi vitte rá az igencsak jól leplezett és kellőképpen felépített rendszerű droghálózat kialakítására, tekintve, hogy többen közülük "meglehetősen kifogástalan" anyagi körülmények között élnek szüleikkel.



Kiderítésre vár még, hogy a csapat honnan szerezte be a marihuánát, ezért a nyomozás tovább folyik nemcsak a fiatalok pontos szerepének tisztázása érdekében, hanem az elkövetői kör szélesítése miatt is - áll a közleményben.

MTI