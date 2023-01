Ma este Kuncz László, elhunyt Tinódi-lantos énekművész gyászmiséje

2023. január 27. 12:29

A közelmúltban 80 éves korában elhunyt Kuncz László Tinódi-lantos énekművész gyászmiséje ma, pénteken este 17 órakor lesz a budapesti Piarista Gimnázium kápolnájában – értesítette a család a Gondolát.

Kuncz László – abrahamhegy.hu

FONTOS! A Piarista Gimnázium (Piarista utca 1.) nem összetévesztendő a Piarista Főiskolával (Piarista köz 1). A Gyászmise előbbiben lesz a 2. emeleten található nagy kápolnában. Közvetlenül utána szeretettel várnak mindenkit a kötetlen, beszélgetős megemlékezésre.

A végváriság nemes művésze

Kuncz László énekművész elröpítette közönségét a XVI. század végváraiba. Tinódit és Balassit megjelenítette közönsége előtt. Nem „csak" a verset és a dallamot varázsolta a színpadra, hanem a végvári korszak csodálatos egyéniségeit is. Színészként is remek volt: Tinódinak a „részögösökhöz" írt költeményét úgy adta elő, hogy valamennyi fajta „részögöst" odatette a világot jelentő deszkákra – hatalmas élményt adva nagyérdeműnek. Ő maga benne élt abban a világban, annak nemességét maga megtestesítette. Jellemzője volt a bátorság is, hiszen amit alkotott, az szembement a kordivattal: mégis nagy sikereket ért el. Ráébresztett minket, hogy nem a jelenbeli csúf hamisságok nyújtják a művészi élményeket, hanem a Teremtővel minket összekötő ragyogás. Kuncz László énekművész ma este együtt vacsorázik azokkal, akiket évtizedeken át közénk hozott.

gondola