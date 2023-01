A Kreml szerint a Fehér Ház blokkolhatná az ukrajnai háborút

2023. január 27. 15:08

A Fehér Háznak módjában állna a konfliktus lezárására utasítania Kijevet - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken újságíróknak.

Peszkov Donald Trump volt amerikai elnöknek azt az állítását kommentálta, miszerint ő 24 órán belül meg tudna állapodni az ukrajnai konfliktus lezárásáról.



"Azt hiszem, elméletileg Trump úr nem áll messze az igazságtól: az amerikai elnök, ha véget akarna vetni ennek a konfliktusnak, valóban nagyon gyorsan megtehetné ezt, élve a lehetőségével, hogy egyszerűen utasítást adjon a kijevi rezsimnek" - mondta Peszkov.



A szóvivő szerint "a kijevi rezsimhez a kulcs nagyrészt Washington kezében van". Hozzátette, hogy fokozódik a feszültség azáltal, hogy a nyugati országok fegyvert és hadfelszerelést szállítanak az ukrán vezetésnek.



Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő pénteki sajtótájékoztatóján azt hangoztatta, hogy a Nyugat erkölcsi fenntartások nélkül konfrontálódik Oroszországgal, a harckocsik szállítása révén új szintre emeli a konfliktust.



"Mindazonáltal, bármennyire is próbálja az Egyesült Államok a szövetségeseivel felfegyverezni a kijevi rezsimet, elnyújtani a harci cselekményeket, szemet hunyva a szörnyű bűncselekmények felett, kudarcot fog vallani" - mindta Zaharova.



Konsztantyin Koszacsov, az orosz parlement felsőházának alelnöke pénteki Telegram-bejegyzésében rámutatott, hogy a világközösség megtévesztését célozta az ukrajnai konfliktus tárgyalásos rendezésére létrehozott orosz-ukrán-német-francia "normandiai formátum". A politikus Boris Johnson volt brit miniszterelnöknek a Rada ukrán tévécsatornán elhangzott beismerésére reagált, miszerint az a tárgyalási modell "diplomáciai szemfényvesztés" volt.



"Oroszországtól nyilvánosan és cinikusan követelték, hogy hajtsa végre azt, amit az EU kezdetektől fogva fikciónak tartott - de nem is ez a lényeg. Az európai közvélemény és az üzleti szféra félrevezetése hatalmas, helyrehozhatatlan veszteségeket okozott nagyon-nagyon sok gazdaságnak, nem utolsósorban az uniós országoknak. És ez már nemzetközi méretű bűncselekménynek tűnik" - fogalmazott a helyettes házelnök.



Koszacsov úgy vélekedett, hogy a volt brit miniszterelnöknek, bár nem volt részese az ukrajnai rendezés alapjának tekintett minszki megállapodásoknak, "szintén benne volt a keze a konfliktus kiélezésében". A politikus szerint Johnson beavatkozott, amikor tavaly márciusban egy kölcsönösen elfogadható békés rendezési terv született Oroszország és Ukrajna között.



"Elutasította a javasolt feltételeket, ezzel megmutatva, hogy a Nyugat az, amely nem áll készen a békére" - írta Koszacsov Johnsonról.



Peszkov egyébként azt hangoztatta, Washington semmilyen terhelő bizonyítékot nem tud felmutatni a Wagner nevű orosz katonai magánvállalat ellen, ami csökkenti az annak démonizálását célzó nyilatkozatainak értékét.



Az Egyesült Államok a Wagnert csütörtökön nemzetközi bűnszervezetnek nyilvánította, és szankciókat vezetett be a vele kapcsolatban álló szervezetek és személyek ellen.

MTI