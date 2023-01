Orosz szóvivő: elérték céljukat az ukrán létesítményekre mért csapások

2023. január 27. 16:22

Elérték céljukat az ukrán hadiipari és energetikai létesítmények ellen csütörtökön intézett rakétacsapások, az orosz erők pedig előrenyomultak az elmúlt nap folyamán Donyeck térségében és Zaporizzsja irányában - jelentette ki Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője pénteken, a hadijelentést ismertetve.

A tábornok szerint a rakétacsapás minden kijelölt létesítményt eltalált és megzavarta a fegyver- és lőszerszállítást a harci területekre, beleértve a NATO-országok által biztosított eszközökét is. Azt állította, hogy az ukrán fegyveres erők haditechnikai eszközeit javító és helyreállító vállalatok működése megszakadt.



Konasenkov elmondta, hogy a rakétatámadást az ukrán védelmi ipar és közlekedési rendszer működését biztosító energetikai rendszer létesítményei ellen az orosz fegyveres erők nagyhatótávolságú, precíziós légi és tengeri indítású fegyverekkel, valamint drónokkal hajtotta végre.



A szóvivő szerint Donyeck környékén a sikeres orosz offenzíva több mint nyolcvan ukrán katona halálát okozta, valamint megsemmisített egy harckocsit, három gyalogsági harcjárművet, három kisteherautót, egy D-20-as, két D-30-as tarackot, egy Mszta-B és egy M109 Paladin önjáró tarackot, valamint egy AN/TPQ-50-es ellentűzradart. A donyecki régió déli részén és Zaporizzsja irányába végrehajtott támadó akciók nyomán az orosz erők előnyösebb állásokat foglaltak el, tűz alá véve egyebek között az ukrán 72. gépesített dandár egységeit Vuheldar közelében. Ezen a frontszakaszon az orosz összesítés szerint az ukrán veszteség mintegy 65 katona, egy harckocsi, két páncélozott harcjármű, egy D-20-as tarack, három egyéb jármű és két AN/TPQ-37-es ellentűzradar volt.



Apti Alaudinov, az Ahmat csecsen különleges alakulat parancsnoka és a luhanszki "népi milícia" 2. hadtestének parancsnokhelyettese a Pervij Kanal állami csatornán azt mondta, hogy Artemivszk (Bahmut) közel áll a műveleti bekerítéshez, az orosz csapatok csaknem minden, a városba vezető útvonalat lezártak. Jan Gagin, az Ukrajnától jórészt elcsatolt donyecki régió megbízott vezetőjének tanácsadója ugyanezen a csatornán kijelentette, hogy az orosz erők Vuhledar keleti és délkeleti részén is megvetették a lábukat és osztagokat küldenek be a városba harci felderítésre.



Igor Kimakovszkij, a donyecki régió vezetőjének másik tanácsadója azt mondta, hogy Vuhledarnál az ukrán fegyveresek kisebb csoportokban próbáltak meg ellentámadást végrehajtani, de az orosz tüzérség visszaverte őket.



Az orosz hadijelentés szerint az ukrán fegyveres erők vesztesége Kupjanszk irányában több mint harminc katona, két jármű, egy M-777-es és egy D-20-as tarack, Liman irányában mintegy negyven halott és sebesült, három páncélozott harcjármű, három egyéb jármű, egy D-20-as egy M-777-es tarack, valamint egy tüzérségi lőszerraktár, Herszon irányában pedig egy Grad rakétavető, egy M-777-es tarack és egy tüzérségi lőszerraktár volt.



Az orosz harcászati gépek, valamint a rakéta- és tüzérségi csapatok 102 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulásra, valamint 79 ukrán tüzérségi lőállásra mertek csapást, megsemmisítve egyebek között az Sz-300-as légvédelmi rakétarendszer radarállomását a Harkiv megyei Szenkove közelében.



Az orosz légvédelem Vuhledar közelében lelőtt egy ukrán Szu-25-ös repülőgépet, valamint 11 drónt, 14 Vilha-, Uragan- és HIMARS-rakétát.



Az orosz védelmi minisztérium összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 380 repülőgépet, 204 helikoptert, 2967 drónt, 402 légvédelmi rakétarendszert, 7644 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 991 sorozatvetőt, 3932 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 8191 speciális katonai járművet veszítettek. Az adatokat más forrás nem erősítette meg.



A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került területek több településéről jelentettek pénteken ukrán tüzérségi támadást.

MTI