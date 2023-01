Budakalászon rendezték meg a Bátrak Ligája térségi versenyét

2023. január 27. 17:33

Budakalászon tartották meg a Honvédelmi Sportszövetség Bátrak Ligája elnevezésű versenyének térségi rendezvényét pénteken.

Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a KDNP parlamenti frakcióvezetője köszöntőjében felidézte, hogy a szövetséget öt évvel ezelőtt hozták létre.



A Bátrak Ligája versenysorozattal a hetedikes, nyolcadikos korosztályt célozták meg, hogy ők is részt vehessenek akadályversenyeken. A diákok játékos formában próbálhatják ki önmagukat, ami hozzájárul az önismerethez, hiszen az által "válhattok a nagy életben igazi harcossá, jó küzdővé, bátor emberré" - mondta a résztvevőknek a kormánypárti politikus.



Márai Sándort idézve úgy fogalmazott: "önmagunk megismerése a legnagyobb utazás".



Simicskó István beszélt arról is, hogy harmincnégy alkalommal rendezték meg a Bátrak Ligáját, nyáron pedig szeretnének egy nagy országos döntőt tartani.



Hozzátette: a kezdeményezést országos sportmozgalommá kívánják felépíteni. A frakcióvezető emlékeztetett arra is, hogy öt helyszínen - Balassagyarmaton, Újfehértón, Baján, Szarvason és Szigetváron - hoztak létre honvédelmi sportközpontokat, ahol alapvetően küzdősportokat, technikai sportokat és sportlövészetet, de vívást is lehet tanulni helyi igény szerint.



Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, fideszes országgyűlési képviselő arra hívta fel a gyerekek figyelmet, hogy a sport megtanít küzdeni, nyerni és veszíteni.



"Szerintem ez a három elengedhetetlen ahhoz, hogy egészséges, sikeres és boldog felnőtt életet éljetek" - mondta a politikus.



A tíz csapat részvételével zajló verseny első helyezettje a Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola lett, második helyen a Dunakeszi Szent István Általános Iskola végzett, a harmadik helyezést a szentendrei Templomdombi Általános Iskola csapata érte el.



Az eseményen részt vett Verebélyi Ákos, a Váci Tankerületi Központ igazgatója, valamint Nébald György olimpiai bajnok vívó, a Honvédelmi Sportszövetség alelnöke.

MTI