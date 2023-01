Migráns bozótvágó késsel – spanyol sekrestyést gyilkolt meg

2023. január 27. 18:22

Több százan kísérték utolsó útjára pénteken a dél-spanyolországi Algecirasban két napja meggyilkolt spanyol sekrestyést.

Az utcára szorult tömeg a templomi szertartást követően tapssal búcsúztatta a koporsót elszállító halottas kocsit.



José Ignacio Landaluce, Algeciras polgármestere a helyszínen újságíróknak elmondta: a város úgy tervezi, hogy közteret nevez el a meggyilkolt férfiről.



A szemtanúk beszámolói szerint szerdán az esti mise után tett rendet a templomban a 65 éves sekrestyés, amikor egy bozótvágó késsel rátámadt egy férfi. Az áldozat kimenekült az utcára, de támadója utolérte, és végzett vele.



Az elkövető ezt megelőzően egy másik közeli templomban is járt, ahol a plébánost sebesítette meg.



A rendőrség a támadások helyszínének közelében nem sokkal később elfogta a tettest, akiről kiderült: 25 éves, marokkói, és illegálisan tartózkodik az országban. A hatóságok nyáron indították meg a kitoloncolását kezdeményező közigazgatási eljárást.



Algecirasból már a spanyol fővárosba szállították, ahol hétfőn áll bíróság elé, ügyét a központi büntetőbíróság tárgyalja.



A bűncselekményt ugyanis jelenleg "lehetséges terrorista célú gyilkosságként" kezelik, amely "összefüggésbe hozható a szalafista dzsihadizmussal" - derült ki abból a végzésből, amelyben az ügyben eljáró Joaquín Gadea bíró engedélyezte a házkutatást a férfi lakhelyén.



Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter algecirasi sajtótájékoztatóján viszont hangsúlyozta: a nyomozás még az elején tart, az elkövető motivációjával kapcsolatban pedig "minden hipotézis továbbra is nyitott".



Mint mondta, az elfogott férfi "nem volt a hatóságok radarernyőjén" mint ismert radikális, és korábban nem volt még büntetve más országban sem. A jelenlegi információk szerint egyedül követte el tettét.



A 120 ezer lakosú dél-spanyolországi Algecirasban soha nem történt még hasonló támadás. "Mindig békés együttélés uralkodott az itt élő 129 különböző nemzetiség között" - nyilatkozta Juan Manuel Moreno, Andalúzia tartomány elnöke.



A helyi muzulmán közösség vezetői arról számoltak be, hogy a támadást követően tagjaikat számos fenyegetés érte.



Francisco César García Magán, a spanyol püspöki konferencia főtitkára azt kérte a nyilvánosságtól, hogy "ne démonizáljanak" egyetlen csoportot sem, ne dőljenek be a provokációnak, ne azonosítsák a terrorizmust egyetlen vallással sem.



MTI