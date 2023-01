Bundesliga - Szoboszlai duplájával nyert a Lipcse – videó!

2023. január 27. 22:41

Az RB Leipzig Szoboszlai Dominik duplájával 2-1-re nyert otthon a VfB Stuttgart ellen német labdarúgó-bajnokság 18. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.

A magyar válogatott csapatkapitánya a 25. percben jó 30 méterről szabadrúgásból bombázott a kapuba

Majd a 49. percben egy elegáns levételt követően a 16-os vonaláról lőtte ki a jobb alsót.



A 22 esztendős középpályás karrierje 8. és 9. gólját szerezte a német élvonalban, érdekesség, hogy az első kettőt is a Stuttgart ellen jegyezte, még 2021 augusztusában.



A Leipzigben végig a pályán volt a védelemben Willi Orbán is, Gulácsi Péter továbbra is súlyos sérülése után lábadozik.



Az immáron 16 mérkőzés óta veretlen lipcseiek sikerüknek köszönhetően feljöttek a második helyre, egy pontra megközelítve a listavezető címvédő Bayern Münchent.

Bundesliga, 18. forduló:

RB Leipzig-VfB Stuttgart 2-1 (1-0)

szombaton játsszák:

SC Freiburg-Augsburg 15.30

Hertha BSC-Union Berlin 15.30

Hoffenheim-Borussia Mönchengladbach 15.30

FSV Mainz 05-VfL Bochum 15.30

Werder Bremen-VfL Wolfsburg 15.30

Bayern München-Eintracht Frankfurt 18.30

vasárnap játsszák:

Schalke 04-1. FC Köln 15.30

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund 17.30

Az állás:

1. Bayern München 17 51-15 36 pont

2. RB Leipzig 18 39-24 35

3. Union Berlin 17 29-22 33

4. Eintracht Frankfurt 17 36-25 31

5. Borussia Dortmund 17 31-25 31

6. SC Freiburg 17 26-24 31

7. VfL Wolfsburg 17 35-20 29

8. Bayer Leverkusen 17 30-28 24

9. Borussia Mönchengladbach 17 30-28 22

10. 1. FC Köln 17 29-31 21

11. Werder Bremen 17 27-36 21

12. FSV Mainz 05 17 21-27 20

13. TSG Hoffenheim 17 25-27 19

14. FC Augsburg 17 22-30 18

15. VfB Stuttgart 18 22-32 16

16. VfL Bochum 17 17-39 16

17. Hertha BSC 17 20-30 14

18. Schalke 04 17 14-41 9



MTI