Fantasztikus magyar siker: Aranyérmes az alpesi síző Bányai Attila

2023. január 28. 16:19

Fantasztikus magyar sikert hozott az olaszországi téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) szombati zárónapja: Bányai Attila aranyérmet szerzett szuperóriás-műlesiklásban.

Bajnokunk – olimpia.hu

Az olimpia.hu beszámolója szerint a küldöttség így hat aranyat, valamint egy-egy ezüstöt és bronzot gyűjtve az éremtáblázat ötödik helyén végzett.



A Callberg Sportiskola versenyzője, Bányai kilencedikként rajtolt, elképesztő tempót diktálva támadta a kapukat, és szenzációs időeredményt repesztve az élre állt. Ezt követően jó néhányan megközelítették az eredményét, de felülmúlni végül senki sem tudta, így az öt rövidpályás gyorskorcsolyaarany után született egy hatodik magyar elsőség is, alpesi síben. Bányai a múlt héten az U18-as korosztályban ezüstérmet nyert lesiklásban és bronzot szuperóriás-műlesiklásban a junior alpesisí-világbajnokságon.



A Friuli Venezia Giulia tartományban rendezett esemény holtversenyben a második legjobb magyar szereplést hozta a téli EYOF-ok történetében, az aranyérmek számában pedig minden idők legjobbja volt.



Fábián László, a magyar küldöttség csapatvezetője azt mondta: a legfontosabb, hogy látszott a gyerekeken, jól érzik magukat.



"Mi minden sportágat a helyszínen kísértünk végig, és azt tapasztaltuk, hogy szinte kivétel nélkül mindenkit feldobott a tét: a fiatalok igyekeztek kihozni magukból a maximumot. Hab a tortán, hogy ilyen szép eredmények születtek, és az éremtáblázaton ötödikként végeztünk. A MOB-stáb is jól vizsgázott az első olyan eseményén, amelyen szervezés és egészségügyi háttér szempontjából is több helyszínen kellett helyt állni. Jó főpróba volt ez a nyári Európa Játékokra, amely az olimpiai kvalifikáció szempontjából nagyon fontos lesz számunkra" - értékelt a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára.



MTI