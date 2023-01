A legtöbb helyen határozottan csökken a felhőzet

2023. január 29. 10:47

Vasárnap átmenetileg anticiklon alakítja időjárásunkat, így többfelé kisüt rövidebb-hosszabb időre a nap. Hétfőtől kezdődően viszont sorozatban érkeznek a frontok hazánk fölé, így több alkalommal várható (kisebb) vegyes csapadék, és a szél is erős, viharos lesz.

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig: az éjszaka első feléig nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a legtöbb helyen határozottan csökken a felhőzet. Hétfőn néhány órára kisüt a nap, azonban délelőtt északnyugat felől növekszik a fátyolfelhőzet, később meg is vastagszik a felhőtakaró, amely este, késő este újra csökkenésnek indul. Hétfő délutánig számottevő csapadék nem valószínű, majd a nap második felében elszórtan fordulhat elő gyenge vegyes csapadék, nyugaton és délen az esőnek, míg északkelet felé haladva a havas esőnek, hónak van nagyobb esélye. Estétől mérséklődik a légmozgás, majd holnap délutántól a délnyugati szél egyre nagyobb területen nyugatira, északnyugatira fordul és megerősödik, helyenként viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -7 és -2 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 0 és +7 fok között valószínű.

