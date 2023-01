Dömötör: az élesedő gazdasági verseny miatt támadják az akkumulátorgyárat

2023. január 29. 11:19

A debreceni akkumulátorgyár körüli vita ugyan környezetvédelmi kérdésnek tűnik, de igazából az élesedő gazdasági verseny miatt támadják a beruházást - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára vasárnap videóbejegyzésben a Facebookon.

Dömötör Csaba azt mondta: "kilóg a lóláb", ugyanis "nem az a bajuk", hogy akkumulátorgyár épül, hanem az, hogy Magyarországon, a hazai baloldal pedig csatlakozik ehhez a kampányhoz.



"Ennél már tényleg csak az lenne a durvább, ha ezért pénzt kapnának külföldön, mondjuk dollárban" - tette hozzá.



A politikus emlékeztetett arra, hogy az új uniós szabályozás az elektromos autók felé tereli az autógyártást. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság javaslata szerint 2035-től már csak nulla kibocsátású járműveket lehetne forgalomba hozni az uniós piacon. Ezért óriási verseny indult a gyártókapacitásokért, és ezekben az években dől el, hol lesznek a meghatározó elektromosautó-gyárak. Az autókhoz pedig akkumulátor kell, vagyis a mostaninál sokkal több akkumulátorgyár, mégpedig az autógyárak közelében.



Az iparág felfutását jelzi - folytatta -, hogy az Egyesült Államokban két év alatt 15 akkumulátorgyár építését jelentették be, és a legnagyobb európai országokban már most is sok ilyen működik, Franciaországban, Olaszországban vagy Spanyolországban.



Közlése szerint a régióban is beindult a verseny. Románia és Csehország is fel akarja futtatni a gyártást, és a legnagyobb ilyen gyár Lengyelországban működik Európában.



Ebbe a versenybe Magyarország is benevezett, és ha a beruházások megvalósulnak, tízmilliós országként is képes lesz arra, hogy 2030-ra a harmadik helyen legyen akkumulátorgyártásban. Ez sok ezer munkahelyet jelent és fontos hídfőállásokat a jövő iparágában. A debreceni CATL-beruházás ennek a tervnek a része - mondta.



Hangsúlyozta, hogy ez az új gyár a hazai autógyáraknak is készítene akkumulátorokat, így a Debrecenben beruházó BMW-nek is. Kilencezer új munkahely jönne létre és óriási adóbevételt jelentene ez a városnak évtizedekre - jelezte.



Emlékeztetett: ugyanez a vállalat ugyanilyen gyárat épített a németországi Türingiában, azon a helyen, ahol szocialisták és zöldek kormányoznak, akik "keblükre ölelték" az egészet.



Az ottani környezetvédelmi miniszter úgy érvelt a beruházás támogatása mellett, hogy "fontos szerepet játszottak a tiszta energiában rejlő lehetőségek. A megújuló energia jelenti az alapját a vonzó üzleti helyszíneknek, a jövőbiztos munkahelyeknek és a nagyobb fokú klímavédelemnek. Jó úton járunk itt Türingiában."



Ezzel kapcsolatban Dömötör Csaba végül feltette a kérdést: ami tiszta energiát, jövőt és munkahelyeket jelent Németországban, arra miért mondják azt Debrecenben, hogy környezetpusztító?

