Spanyolországi magyar szervezetekkel találkozott Potápi Árpád János

2023. január 29. 16:05

A Spanyolországban és Madridban tevékenykedő magyar egyesületek képviselőivel találkozott Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a hétvégén.

Az államtitkár az ibériai ország fővárosában tett látogatását összegezve az MTI-nek vasárnap telefonon elmondta: az egyesületek képviselői beszámoltak tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.



Potápi Árpád János a találkozón tájékoztatást adott a magyar kormány aktuális nemzetpolitikai programjairól, kiemelten a diaszpóra támogatását célzó kezdeményezésekről.



Felvetődött, hogy Madridban magyar ház létesüljön, ahol a magyar szervezetek rendezvényeit, a hétvégi iskolák programjait szervezhetnék meg. Ez akár egy magyar kávézó, étterem nyitásával is összekapcsolható lenne, így megjelenne a spanyol fővárosban a magyar brand és a két intézmény egymást támogatva működhetne - mondta Potápi Árpád János.



Az államtitkár látogatása során megtekintett egy hétvégi magyar óvodai foglalkozást és ellátogatott a Madách Egyesület hétvégi iskolájába is. Ott az alsós és felsős csoport mellett spanyol édesapáknak is szerveznek magyar nyelvi kurzust.



A vasárnapi iskola mellett több kulturális programot is szerveznek, hogy a helyi magyarokat összekovácsolják, és megismertessék spanyol barátaikkal is a magyar értékeket és szokásokat.



Potápi Árpád János elmondta: a Madách Egyesület 2014-ben alakult meg azzal a céllal, hogy a Madridban és környékén élő magyarokat összefogja, magyarságtudatukat erősítse, a magyar nyelv megőrzését és ápolását elősegítse, és lehetőséget biztosítson hagyományaik gyakorlására.



Az egyesület elkötelezett a mellett, hogy a Spanyolországban élő, de magyar gyökerű gyermekek magyar nemzeti azonosságtudatát megerősítse. Az egyesület, amelynek a fővárosban több mint száz család a tagja, 2019 óta a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének tagja, és részt vesz a Magyar Diaszpóra Tanács munkájában is.

Madridban jelenleg mintegy kétezer, Spanyolországban húszezer magyar él - tette hozzá az államtitkár.



MTI