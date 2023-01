Futball NB I – Az Újpest fordított a Budapest Honvéd ellen

2023. január 29. 21:11

A szünetben még hátrányban lévő Újpest fordított, és 2-1-re legyőzte a vendég Budapest Honvédot a labdarúgó NB I 17. fordulójának vasárnapi játéknapján.

MN I, 17. forduló:

Újpest FC-Budapest Honvéd FC 2-1 (0-1)

--------------------------------------

Szusza Ferenc Stadion, 4044 néző, v.: Karakó

gólszerzők: Kastrati (61.), Antonov (75. - 11-esből), illetve Lukic (30. - 11-esből)

sárga lap: Onovo (48.), Hall (54.), illetve Samperio (37.)

Újpest:

-------

Nikolic - Pauljevic (Kastrati, a szünetben), Csongvai, Hall, Antonov - Onovo - Simon (Varga B., a szünetben), Jakobi, Katona, Csoboth (Diaby, 83.) - Mudrinski (Gouré, 89.)

Budapest Honvéd:

----------------

Szappanos - Prenga, Cirkovic, Capan - Doka (Krajcsovics, 78.), Mitrovic, Plakuscsenko (Gomis, 78.), Benczenleitner - Samperio (Jónsson, 66.), Lukic (Kerezsi, 88.), Kocsis D. (Domingues, 66.)

Az első félidőben a hazai csapat erőtlen és ötlettelen játékot mutatott be, egyedül a középpályás Katonában volt lendület, de ez kevésnek bizonyult még helyzetek kidolgozására is. A szervezett és taktikus Budapest Honvéd megbecsülte a labdákat és a széleken rendre riválisa mögé került. A kispestiek - ellentétben az újpestiekkel - a tizenhatosig is többször elvitték támadásaikat, bár a gólveszély az ő játékukból is hiányzott. A vezetést azonban a 30. percben így is megszerezték, akkor Hall kezére perdült a labda az újpesti tizenhatoson belül, a büntetőt pedig Lukic magabiztosan váltotta gólra.



Bátrabb, lendületesebb és kezdeményezőbb Újpest érkezett a második félidőre, a támadójátéka hatékonyabbá vált. A 61. percben Kastrati remek átlövésével aztán az egyenlítés is összejött a hazaiaknak, akik a folytatásban is irányítottak, a 75. percben pedig már a vezetés is náluk volt. Akkor Antonov értékesítette azt a büntetőt, amelyet Csoboth harcolt ki. A hajrában a kispestiek nem túl nagy elánnal rohamra indultak, de egyenlíteniük nem sikerült és veszélyt sem jelentettek Nikolic kapujára. A fiatal újpesti cserejátékos, Varga Balázs közben szépségdíjas mozdulatot követően lőtt gólt a 92. percben, de miután a hazai akció során már korábban lesállás történt, az eredmény nem változott.

MTI