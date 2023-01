Tizenöt éve nem történt olyan, mint ami most az amerikai ingatlanpiacon jön

2023. január 30. 09:42

Négy amerikai nagyvárosban is a 2008-as gazdasági világválságot megidéző mértékű ingatlan-értékcsökkenés következhet be. A Goldman Sachs arra számít, hogy az amerikai lakások értéke 2023-ban tovább romlik az egekbe szökő kamatlábak és a csökkenő ingatlanárak miatt. A befektetési bank azt írta ügyfeleinek, hogy előrejelzése szerint négy amerikai városban következhet be a 2008-as ingatlanpiaci összeomláshoz hasonló értékromlás – számolt be a Fox News.

A kaliforniai San Jose, a kaliforniai San Diego, a texasi Austin és az arizonai Phoenix városaiban az amerikaiak valószínűleg érezhető növekedést fognak tapasztalni, mielőtt drasztikus, több mint 25 százalékos csökkenés következne be. Ha a visszaesések tényleg ilyen mértékben, ilyen rövid idő alatt következnének be, akkor az említett városokban a 2008-as gazdasági világválság idején tapasztaltakhoz hasonló helyzet állna elő. Az S&P CoreLogic Case-Shiller összetett indexe szerint az ingatlanárak akkor mintegy 27 százalékkal csökkentek az Egyesült Államokban.

„A 2023-ra vonatkozó felülvizsgált előrejelzésünk elsősorban azt a véleményt tükrözi, hogy a kamatlábak a jelenleg beárazottnál hosszabb ideig maradnak magas szinten, a tízéves kincstárjegyek hozama pedig 2023 harmadik negyedévében éri el a csúcsot” – írták a Goldman Sachs stratégái a New York Post szerint. Hozzátették: ennek eredményeként a 30 éves fix jelzáloghitel-kamatlábra vonatkozó előrejelzésüket 6,5 százalékra emelték 2023 végére – ez 30 bázispontos emelkedést jelent a korábbi várakozásaikhoz képest. A jelzáloghitelek kamatlába 2022-ben 3 százalékról 6 százalékra ugrott az Egyesült Államokban.

A Goldman Sachs szakértői szerint elkerülhető lesz a széles körű jelzáloghitelezési stressz, így az árverezések erőteljes növekedése országszerte valószínűtlennek tűnik. „Ennek ellenére a délnyugati és csendes-óceáni partvidék túlfűtött lakáspiacai, mint például San Jose, Austin, Phoenix és San Diego valószínűleg 25 százalékot meghaladó csúcsérték-csökkenéssel küzdenek majd, ami a 2022-ben vagy 2021 végén keletkezett jelzáloghitelek esetében a késedelmek magasabb helyi kockázatát jelenti” – fogalmaztak. A bank szerint ezekben a városokban azért lesznek idén a legalacsonyabbak az árak, mert a koronavírus-járvány alatti lakásépítési boom során az építkezők túlságosan elszakadtak a fundamentumoktól.

Emellett a Goldman Sachs előrejelzése alapján számos északkeleti, délkeleti és középnyugati piacon enyhe korrekció várható. Az ingatlanárak New Yorkban (-0,3 százalék) és Chicagóban (-1,8 százalék) várhatóan minimálisan csökkennek, míg Baltimore-ban (+0,5 százalék) és Miamiban (+0,8 százalék) drágulnak a lakások.

