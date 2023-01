Vízvezetéket cseréltek, remek állapotú Herkules szobrot találtak Rómában

2023. január 30. 10:46

Nem ritka, hogy római területeken egy sima építkezés, felújítás, csőcsere folyamán fontos leletekre találnak, hiszen gyakorlatilag a föld alatt is élő történelem lakozik az egykori Birodalom részein, a mai Angliától egészen Iránig. - számol be a földjáró.hu. A római Parco Scott környékén, a régészeti szempontból kiemelt Via Appia közelében már jó ideje felújítások zajlanak, ám a napokban egy gyönyörű állapotban lévő szoborra találtak a munkálatok során.

A múltból maradt emlék vélhetően Herkulest (a görög mitológiában Héraklész) ábrázolja, márványból faragva. A dolog pikentériája továbbá, hogy nem magát az “eredeti” istenség alakot, hanem egy embert, aki Herkulesnek öltözött, fején az oroszlánbőrrel. Az archeológusok még nem sejtik, hogy ki volt ez a beöltözött karakter, de amint rátalálnak, közzé fogják tenni a kutatási eredményeket.

MH