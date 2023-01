Felülmúlta a várakozásokat tavaly a turizmus teljesítménye

2023. január 30. 13:34

A magyar turizmus továbbra is emelkedő pályán mozog, így a szektor teljesítménye idén meghaladhatja a 2019-es rekordévben elért eredményeket – közölte Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) igazgatóságának elnöke. Tavaly 14,2 millió vendég csaknem negyvenmillió vendégéjszakát töltött el Magyarországon. Ez csaknem negyven százalékos bővülés 2021-hez képest és csupán öt százalékkal marad el a 2019-es szinttől. A szálláshelyek árbevételei 2022-ben 668 milliárd forintot tettek ki. Ez még az inflációval csökkentve is 52 százalékkal több az előző évinél. A vendéglátásban az árbevétel éves szinten 42 százalékkal 1490 milliárd forintra emelkedett 2022-ben. Ez az összeg reálértéken is 24 százalékkal haladja meg a 2021-es adatokat.

MTI