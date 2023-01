WHO: A pandémia jelenleg átmeneti szakaszban van

2023. január 30. 16:49

A koronavírus-járvány továbbra is nemzetközi egészségügyi veszélyhelyzetnek minősül – jelentette be hétfőn az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A WHO közleménye szerint a pandémia jelenleg vélhetően átmeneti szakaszban van, a terjedését korlátozó, folyamatos intézkedésekre van szükség, hogy elkerüljük a járvány további negatív hatásait. A koronavírus elleni vakcinák és kezelések jelentősen megváltoztatták a világjárványt, és remélhetőleg már idén feloldható lesz a globális egészségügyi veszélyhelyzet, különösen ha sikerül javítani az oltóanyagok és gyógyszerek elérhetőségét világszerte – mondta hétfőn Genfben Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.

Elmondta ugyanakkor, hogy a járványhelyzet javulása ellenére az elmúlt nyolc héten nagyjából 170 000 ember halt meg koronavírus-betegségben. Sok ország egészségügyi szakemberei annak ellenére sem követik nyomon olyan szigorúan a vírus fejlődését, hogy számos egészségügyi létesítményük jelentősen túlterhelt – mondta a főigazgató. A WHO egészségügyi veszélyhelyzetének fenttartásáról szóló döntése szakértőkből álló tanácsadói testület ajánlásán alapszik, amely szerint a világjárvány ugyan elért egy átmeneti szakaszt, azonban továbbra is súlyos egészségügyi fenyegetésként kell kezelni. A testület meggyőződése, hogy lassan halad az oltások beadása világszerte.

Szerintük különösen aggasztó, hogy a szegényebb országokban alacsony az átoltottság. A testület arra szólította fel az érintett országokat, hogy a vírus nyomon követésére és ellenőrzésére, valamint a fertőzések megelőzésére hozzanak létre hosszú távú biztonsági tervet. Kutatók szerint nem sok kétség fér hozzá, hogy a vírus emberekben és állatokban egyaránt tartósan jelen marad. Amikor a WHO 2020. január 30-án először hirdetett egészségügyi veszélyhelyzetet, húsz országban nagyjából száz ismert koronavírus-fertőzött volt a világon, amelyek egyikéből sem – Kína kivételével – jelentettek halálesetet.

Azóta mintegy 665 millió fertőzést és több mint 6,7 millió halálesetet jelentettek világszerte a WHO szerint. Azt is elmondták, hogy a be nem jelentett esetek száma valószínűleg ennél sokkal magasabb.

MTI