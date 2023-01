Új témákat visz a kormány Brüsszelbe

2023. január 30. 16:50

A külső körülmények radikálisan megváltoztak, ezért az erőforrások átrendezésére és a prioritások újragondolására volt szükség; a stabilizáció érdekében a kormány új elemeket indított el a gazdaságpolitikában - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter azt követően, hogy együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel gyakornokok fogadására. A minisztériumi munkáról beszélve felidézte, hogy amikor 2010-ben kormányra kerültek, a "tűzoltással" kellett kezdeniük, a gazdaságpolitikai döntések meghozatalához külső szereplők jóváhagyására volt szükség. Ezt a korszakot sikeresen lezárták és "példa nélküli", hét éven át tartó intenzív növekedési pályára állították az országot.

A tárcavezető azt mondta, ma viszont más a helyzet, "a válságok korát éljük", ilyen körülmények között nem csak a korábbi növekedési szint elérése a cél, hanem az eredmények megtartása is fontos. A viták Európa központjával, Brüsszellel nem csak azért fontosak, mert a kormány a magyar érdekek megvédésére esküdött fel, a hazai álláspontra Európának is szüksége van - így fogalmazott Varga Mihály. Hozzátette: a kormány vita tárgyává tesz olyan szempontokat, amelyek különben nem kerülnének napirendre. Magyarország erőt tud meríteni ezekből a vitákból és Európát is erősebbé teszi, ha nem csak a "szokott gondolatmeneteket futtatja újra".

Magyarország érdekszférák ütközőjében helyezkedik el, mindig "a helyben kidolgozott egyéni válaszai és kiállása" mentette meg a külső veszélyektől - húzta alá utalva arra, hogy ebben áll a közszolgálati munka nehézsége és szépsége. A minisztériumba érkező hallgatók ebben a munkában vehetnek részt - tette hozzá. A gyakornoki programmal a miniszter elmondása szerint az a céljuk, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a munkájukba intézményesített keretek között, az oktatási intézmény biztosíthatja később a szakemberek utánpótlását.

Deli Gergely, az NKE rektora elmondta, hogy a gyakornoki program februártól indul 19 sikeresen pályázó diákkal, akik a Pénzügyminisztérium szervezeti egységeinél különböző szakterületeken öt hónapot töltenek el, majd 2024-ben újabb hat hónapos szakasz következik, heti 40 órával, díjazás mellett. A programban részt vevőket mentor támogatja, aki végül értékeli munkájukat és szakmai fejlődésüket, aminek függvényében a hallgatóknak lehetőségük van a minisztériumban elhelyezkedni - ismertette.

MTI