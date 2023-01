Sekrestyést gyilkolt a migráns – terrorcselekmény „gyanúja"...

2023. január 30. 20:30

Terrorcselekmény elkövetésének gyanúja miatt előzetes letartóztatásba került a spanyol sekrestyés gyilkosa hétfőn Madridban.

Az ügyben eljáró központi büntetőbíróság szerint az összegyűjtött bizonyítékok alátámasztják, hogy a 25 éves marokkói elkövető tette dzsihadista támadásnak minősíthető, amely "a katolikus egyház hitét valló papok", és "a Korán előírásait nem követő muszlimok ellen irányult".



Joaquín Gadea határozatában kitért arra, hogy a férfi nem volt ismert radikális, a rendőrségi jelentésben szereplő szemtanúk beszámolói szerint az elmúlt egy hónapban következett be gyökeres változás a viselkedésében.



A bíróságon hétfőn tett vallomásából a bíró megállapította: az elkövető teljesen tudatában volt cselekedetének, amelyet egyedül hajtott végre, és nem tartozik egyetlen terrorszervezethez sem.



A marokkói férfi múlt hét szerdán támadt rá az egyik algecirasi templomban az esti mise után rendet rakó sekrestyésre. A 65 éves áldozat kimenekült az utcára, de támadója utolérte, és egy bozótvágó késsel végzett vele. Az elkövető ezt megelőzően egy másik közeli templomban is járt, ahol megsebesítette a plébánost. Három másik embernek is sérülést okozott.



A rendőrség nem sokkal később, a támadások helyszínének közelében fogta el. Azonosításakor kiderült, hogy illegálisan tartózkodik az országban, a hatóságok nyáron indították meg a kitoloncolását kezdeményező közigazgatási eljárást.



A 120 ezer fős dél-spanyolországi Algecirasban soha nem történt még hasonló támadás.



"Mindig békés együttélés uralkodott az itt élő 129 különböző nemzetiség között" - nyilatkozta a történtekről Juan Manuel Moreno, Andalúzia tartomány elnöke.





MTI