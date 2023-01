Atlétikai vb 2023 - Kétszáz nap a kezdésig, gyűlnek az önkéntesek

2023. január 31. 09:47

Eddig már 3500-an regisztráltak az augusztusi budapesti atlétikai világbajnokság önkéntes programjába - közölte a szervezőbizottság a vb-rajt előtt 200 nappal, kedden.

Az önkéntesek február 20-ig még jelentkezhetnek, eddig 30 országból regisztráltak, és a határidő lejárta után választják majd ki azokat, akik ott lehetnek az eseményen.



"Nagy siker és egyben jól jelzi az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos felfokozott várakozásokat, hogy alig több mint egy hónap alatt a vártnál jóval többen regisztráltak önkéntesnek. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki jelentkezett és köszönettel tartozunk a szervezőbizottság önkéntes programot szervező partnerének, a Testnevelési és Sporttudományi Egyetemnek" - mondta a közleményben Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, a világbajnokságért felelős kormánybiztos.



A vb-re több mint 200 ország 2000 sportolója, összesen csaknem 8000 akkreditált résztvevő érkezik majd Budapestre, a világ idei legnagyobb sporteseményére. Eddig 68 országból vásároltak már jegyeket, az értékesítés első hónapjában 100 ezer belépő kelt el, ez pedig a szervezők és a nemzetközi szövetség várakozásit is felülmúlta. A jegyvásárlók többsége magyar, de nagyon sokan érkeznek majd Angliából, az Egyesült Államokból és Németországból is, valamint kiemelkedő az érdeklődés a közép-európai térségben.



"Kulcsfontosságúak az önkéntesek, akik nélkül elképzelhetetlen lenne egy ekkora világversenyt megrendezni. Ők lesznek a vb nagykövetei, akik már a repülőtéren, vagy a pályaudvaron fogadják a sportolókat és a nézőket. Ott lesznek a szállodákban, a buszokon, a melegítő- és a versenypályán is. Óriási a felelősségük és a dicsőség is jelentős részben az övék lesz, hiszen nekik is köszönhetjük majd, ha az álmaink valóra válnak és ez lesz minden idők legjobb atlétikai világbajnoksága" - mondta Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója.



A közleményből az is kiderült, hogy Magyarország minden tájáról és minden korosztályból regisztráltak önkéntesek, akik minimum hét, de akár mind a kilenc napra jelentkezhetnek.



A budapesti atlétikai vb-t augusztus 19. és 27. között rendezik, a központi helyszín a vadonatúj Nemzeti Atlétikai Központ lesz a pesti Duna-parton. Fontos helyszín még a maraton- és gyalogló versenyek rajt- és célterülete, a Hősök tere, valamint a teljes útvonal, amely Budapest legszebb, történelmi városrészein halad át.



Jegyek és bérletek továbbra is vásárolhatók a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon, ahol a vb teljes programja is megtekinthető.



MTI