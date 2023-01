Vancsa Zalán jó formában van, tanulni fog a kiállításból

Pályafutása első kiállítása ellenére is elégedett jelenlegi formájával Vancsa Zalán, a belga másodosztályban szereplő Lommel magyar futballistája.

"Semmilyen szinten nem voltam még kiállítva karrierem során, itt sem durvaságról vagy ilyesmiről volt szó, két taktikai szabálytalanságot követtem el. Hibáztam, amiből tanulni kell és fogok is" - mondta hétfőn az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában a 18 éves támadó, aki a Dender elleni 1-1-re végződött szombati bajnokin gólpasszt adott, de a 74. és a 81. percben is sárga lapot kapott.



A magyar légiós legutóbbi négy fellépésén kezdő volt a Lommelben, mint elmondta, egy korábbi sérülése után nehezen verekedte vissza magát a csapatba, de a felkészülés jól sikerült, azóta pedig a formájával is elégedett. Megjegyezte, a csapattal a feljutás a legfőbb cél.

A Lommel az angol Premier League-ben címvédő Manchester Cityt működtető holding tulajdonában van, így a brit sztáralakulat fiókcsapatának is tekinthető.

A magyar válogatottban tavaly nyáron bemutatkozott futballista elmondta, a City játékosmegfigyelőivel rendszeresen találkoznak, a legutóbb ilyen alkalomkor pedig azt mondták neki, elégedettek vele és folytassa tovább hasonlóképpen.

