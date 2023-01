Tokaj 950 éves, könyvtára 60 esztendős

2023. január 31. 13:41

950 éves Tokaj, a magyarság emblematikus városa, a tokaji aszú névadó települése, hungarikum, világörökségi helyszín, a fehér borok, a színes kultúra és a tolerancia városa. A magyar nemzet és a nemzeti összetartozás egyik szimbóluma. Ráadásul a Németi Ferenc Városi Könyvtár is jubileumát ünnepli, hisz idén lett 60 éves! Ezért a könyvtár és a Kulturális Központ munkatársai közösen szerveznek programokat, így „jubiláló köszönt jubilálót” Tokajban.

tokaj-turizmus.hu

Havonta több alkalommal különböző témákban (irodalom, építészet, borászat, természet, egyház, sport) tokaji, illetve Tokajhoz szorosan kapcsolódó előadókat invitálnak a szervezők a 60 éves – hangulatos, barátságos - könyvtárba.

A február hónap izgalmasnak ígérkezik, hisz Bányai D. Ilona íróval találkozhatnak a helyiiek. Ő az, aki történelmi regényt írt a város vonatkozásáról, ennek rejtelmeibe avatja majd be az érdeklődőket.

Egy virtuális sétán is részt vehetnek Szegedi Márta segítségével, ezen megismerhetik a legfontosabb tokaji épületek és intézmények történetét.

Rendhagyó eseménnyel is készülünk a „Társművészeti est” keretében. Tokaj város Vegyeskara évtizedek óta állandó résztvevője, üde színfoltja a város kulturális eseményeinek, most azonban (először) a kórus néhány tagja más művészeti ágban áll majd „színpadra” a nyilvánosság elé, így például Petruska Magdolna és dr. Kis Imre verset mond, Horváth László grafikai alkotásokat mutat be.

