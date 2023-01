Fülöp király a belgiumi kábszerbűnözésről

2023. január 31. 19:59

Belgiumnak le kell számolnia az egyre növekvő, a kábítószer-kereskedelemhez köthető erőszakkal, mert ennek súlyos következményei vannak polgárainkra és a társadalom egészére nézve - emelte ki a brüsszeli királyi palotában tartott hagyományos újévnyitó beszédében kedden Fülöp belga király.

Hangsúlyozta, hogy a drogfüggőség okaival is foglalkoznia kell a belga társadalomnak, többet kell befektetni a megelőzésbe, és meg kell védeni a fiatalokat a kábítószer "hamis ígéreteitől".



A király méltatta a belga igazságszolgáltatás korrupció elleni küzdelmét is.



"Hazánk élen jár a korrupció elleni küzdelemben. A korrupciónak nincs helye a társadalmunkban. Az ilyen fajta bűncselekményekkel szembeni fellépéstől és a büntetlenség elleni küzdelemtől függ demokratikus intézményeink fennmaradása. Ez különböztet meg minket az autokráciáktól" - hangoztatta.



Kitért arra is, hogy a belgiumi munkaerőhiány leküzdése "óriási kihívás" az országnak, ezt orvosolni leginkább "a fiatalok és a bevándorlók" munkába állításával lehetséges.



Annak kapcsán, hogy Belgium támogatja Ukrajnát az orosz megszállókkal szemben, a király hangsúlyozta, hogy "a jogot és az igazságszolgáltatást nemzetközi szinten is tiszteletben kell tartani"



"A világban fennáll a tekintélyelvű rendszerek újjáéledésének veszélye. Annál fontosabb, hogy Belgiumban és egész Európában olyan társadalmat tartsunk fenn, amelyben a jog és az igazságosság érvényesül. Ellenkező esetben értelmetlen lenne a harcunk" - hívta fel a figyelmet Fülöp belga király.



Alexander De Croo belga szövetségi miniszterelnök ugyanabból az alkalomból tartott beszédében többek között azt hangsúlyozta, hogy a kábítószer-kereskedelem felszámolásához nemcsak a flamand és a vallon régió közötti, de határokon átnyúló együttműködésre is szükség van.



"Az együttműködés kiemelkedően fontos érték napjainkban. Egyes országok falakat húznak fel, az elszigetelődést, és a társadalom megosztását választják. Más országok felismerik, hogy a mai világban azok a legsikeresebbek, akik együttműködnek" - emelte ki. Belgium "határozottan ezt a nyitottságot és együttműködést vallja"- tette hozzá.

MTI