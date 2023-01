Diszkriminációval vádolják a Szilágy megyei magyar elöljárókat

2023. január 31. 20:51

Diszkriminációval vádolja a Szilágy megyei magyar elöljárókat román pedagógusok egy csoportja, azt állítva, hogy a magyar nyelvű oktatás fejlesztése a román osztályok rovására történik - számolt be szerdán a Krónika erdélyi magyar közéleti portál.

Mint írták, a vádakat múlt héten, a Graiul Salajului című román lapban közzétett nyílt levélben jelentették meg a névtelenségbe burkolozó pedagógusok. Ebben többek között azt állítják, hogy a zömében magyarok által lakott Krasznán nem biztosítanak helyet az óvodákban a román nemzetiségű gyerekeknek.



Azt is szóvá teszik, hogy amíg az előkészítő-osztályos magyar gyerekek külön, román társaik idősebb, felsőbb évfolyamokra járó diákokkal együtt, összevont osztályban kénytelenek tanulni. "Sajnos, nem Kraszna az egyetlen példa a román gyerekek, végső soron a román óvónők és tanárok diszkriminációjára" - áll a levélben, amely szerint a szintén magyar többségű Kémeren is hasonló a helyzet.



Állításuk szerint több Szilágy megyei településen kis létszámmal is működnek magyar osztályok, a román diákok azonban kénytelenek összezsúfolva tanulni vagy máshova ingázni. Kérik a megyei tanfelügyelőséget, hogy biztosítson a román gyerekeknek is a magyarokéhoz hasonló jogokat.



A Krónikának nyilatkozó Kovács István krasznai polgármester elmondta: a levélben több valótlanság van, és gyűlöletet szít, ezért feljelentést tesz az ügyben. Mint mondta, kétéves hivatali ideje alatt egyetlen román szülő sem fogalmazott meg irányában kérést, hogy több román óvodai csoport kellene, minden óvodaköteles román gyerek bejutott a román csoportba.



Az elmúlt időszakban megsokasodtak a feljelentések ellenünk - mondta. Szavai szerint fél éve az oktatási tárca képviselői szegregációs vádak miatt vizsgálódtak a településen, de az óvoda és a községháza magyar felirata miatt is feljelentést tettek.



Valótlannak nevezte a vádak többségét a portálnak nyilatkozó Faluvégi Ervin Szilágy megyei főtanfelügyelő-helyettes is, hozzátéve, hogy nem tudja, kik állhatnak e vádak mögött. "A vádak többsége valótlan vagy tendenciózusan van megfogalmazva, ferdítenek" - idézte a Krónika a szakembert.



Romániában az elmúlt időszakban több erdélyi településen is megfogalmazódott a diszkrimináció vagy szegregáció vádja a magyar gyerekeknek a magyar kormány támogatásával épített-felújított óvoda- és iskolaépületekbe való költöztetése miatt. Az érvényes jogszabályok szerint a kisebbségi oktatásban kisebb létszámmal működhetnek osztályok, és emiatt a fejkvóta is magasabb.



MTI