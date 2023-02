Lesznek átmenetileg kevésbé felhős, napos periódusok is

2023. február 1. 08:45

Egész héten változékony, nagy területen szeles időre számíthatunk és több alkalommal több helyen is előfordulhat jellemzően kisebb, vegyes halmazállapotú csapadék.

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: északnyugat felől többször erősen megnövekszik a felhőzet, de lesznek átmenetileg kevésbé felhős, napos periódusok is. Több helyen várható eső, záporeső, főként a magasabban fekvő helyeken havas eső zápor, hózápor, hódarazápor is lehet. A nyugati, északnyugati szelet továbbra is nagy területen kísérik erős, helyenként viharos lökések, viszont a délnyugati harmadban többnyire mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között valószínű. Késő estére -1 és +7 fok közé hűl le a levegő.

met.hu