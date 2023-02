Fülöp Attila: a gyermekvédelemben élők jövőképe

2023. február 1. 13:39

A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő 23 ezer gyereknek több segítségre, kapaszkodóra van szüksége jövőképe kialakításához, ezért rendezték meg számukra a rendvédelmi pályaorientációs napot - mondta a Belügyminisztérium (BM) gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára szerdán Budapesten.

Fülöp Attila - a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központban (ROKK) rendezett interaktív nyílt napon - arról beszélt, hogy a gyermekvédelemben élő 8. osztályosok körében végeztek egy felmérést, amelyből kiderült: a megkérdezettek több mint egyharmada el tudja képzelni magát a rendvédelmi pályán.



Ezért döntöttek úgy, hogy elsőként a rendvédelem munkáját szeretnék közelebb vinni a fiatalokhoz, láthatóvá tenni számukra, hogyan telnek a mindennapjaik a rendvédelmi állományban dolgozóknak.



Az államtitkár szerint nem véletlen, hogy ekkora az érdeklődés a pálya iránt, hiszen ma Magyarországon a rendvédelem egyet jelent a közösségek megszilárdításával, a magyar emberek életének védelmével, a biztonságérzet stabillá tételével.



Fülöp Attila szólt arról is, hogy nem csak azokra gondolnak, akik a rendvédelem iránt érdeklődnek, hanem más területeket is szeretnének bemutatni a fiataloknak, ezért elindítják az Apponyi Franciska Jövőműhely Programot.



A jótékonykodásairól ismert grófnőről elnevezett programról elmondta, már eddig is együttműködtek számos céggel és gazdasági társasággal mentorprogramokban, első körben a gasztronómia területén indítottak ilyet, a közeljövőben pedig az autóipar és a művészet területén szeretnék bővíteni az összefogást.



Bak Sándor, a ROKK igazgatója azt hangoztatta, a nyílt napon szeretnék megmutatni az emberi arcát a rendőrségnek, a katasztrófavédelemnek és a büntetés-végrehajtásnak.



Az igazgató közölte, szerinte azért jó a rendvédelmi pályát választani, mert a jó oldalon, a törvényesség, a védelmezők oldalán állni büszkeség, továbbá ezen a pályán könnyű elhelyezkedni, mert az országban nincs olyan település, amelyen a három rendvédelmi ág közül legalább egy ne lenne jelen.

MTI