Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram

2023. február 1. 15:33

Elindult a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram - közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium szerdán az MTI-vel.

A közleményben hangsúlyozzák: a háború és a magyarok által elutasított szankciók gazdasági hatásai egyre inkább éreztetik magukat. A szankciók miatt az energiaárak, az alapanyagárak és az infláció is az egekbe szöktek, így a vállalatok is egyre nehezebb helyzetbe kerülnek.



A kormány célja világos: el kell kerülni a recessziót, meg kell védeni a családokat, a munkahelyeket, a teljes foglalkoztatottságot, ezért a kormány létrehozta és elindítja minden idők egyik legnagyobb, vállalatoknak szóló hitelprogramját - írták.



A szerdától 700 milliárd forintos kerettel elérhető Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram olcsó forrást biztosít a vállalkozások számára. Szemben a jelenleg elérhető 20 százalékos kamatokkal a program hiteltermékei a futamidő végéig fix kamat mellett lesznek elérhetők, forint hitel esetén jellemzően legfeljebb 6 százalékos, euró hitel esetében jellemzően legfeljebb 3,5 százalékos szinten.



A hitelprogram ráadásul az energiahatékonyságot javító beruházásokhoz még ennél is kedvezőbb feltételeket kínál.



A kormány mindenkit arra biztat, hogy mielőbb tájékozódjon az Eximbank honlapján és éljen a lehetőséggel.



A Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogrammal a kormány 2023-ban már mintegy 3000 milliárd forintnyi, azaz a GDP 4 százalékának megfelelő finanszírozási forrást biztosít a vállalatok számára a Magyar Fejlesztési Bank és az Eximbank hitel- és tőkeprogramjain, valamint a Széchenyi Kártya programokon keresztül.

MTI