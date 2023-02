Labdarúgó NB I - Cserejátékosok góljaival fordított Pakson az FTC

2023. február 1. 20:45

A címvédő és listavezető Ferencváros két cserejátékos góljával fordított és nyert végül 3-1-re a Paks otthonában a labdarúgó NB I negyedik fordulójából elhalasztott és szerdán pótolt mérkőzésen.

A találkozót az FTC nemzetközi kupaszereplése miatt halasztották el augusztusban.



A szerdai találkozó után immár minden csapatnak 17 mérkőzése van, a sorozatban ötödik bajnoki címére hajtó, az Európa-ligában nyolcaddöntős FTC 12 pontos előnnyel áll a tabella élén.

NB I, a 4. fordulóból elhalasztott mérkőzés:

Paksi FC-Ferencvárosi TC 1-3 (0-0)

----------------------------------

Paks, 2501 néző, v.: Csonka

gólszerzők: Kinyik (49.), illetve Owusu (72.), Zachariassen (82.), R. Mmaee (90., 11-esből)

sárga lap: Szabó B. (39.), illetve Nguen (58.), Knoester (71.)

Paksi FC:

---------

Simon B. - Sajbán, Vas, Kinyik, Kádár, Osváth - Balogh B., Windecker (Papp K., a szünetben), Szabó B. (Kovács N., 71.) - Hahn (Horváth K., 92.), Haraszti (Gyurkits, 64.)

Ferencvárosi TC:

----------------

Dibusz - Botka, Knoester, S. Mmaee (Kovacevic, 65.), Pászka (Owusu, 65.) - Besic, Vécsei (Zachariassen, 55.) - Traore, Nguen (Esiti, 85.), Auzqui (Marquinhos, 55.) - R. Mmaee

A fagyponthoz közeli hőmérsékletben a Ferencváros a kezdő sípszótól magához ragadta a kezdeményezést, de a pontatlanságok miatt nagy helyzetet egy kivételtől eltekintve nem tudott kialakítani. A tizedik percben Ryan Mmaee közeli lövésének a hazaiak 18 éves kapusa, Simon Barnabás az útját állta. A Paks kontrákra rendezkedett be, de az első félidőben semmi veszélyt nem jelentett a kapura.



A szünetet követően - miután a mindkét klubnál kedvenc Böde Dániel segédkezett egy ünnepélyes kezdőrúgás elvégzésében - megélénkült a mérkőzés, a hazaiak pedig váratlanul vezetést szereztek. Sztanyiszlav Csercseszov, az FTC vezetőedzője cserékkel reagált, ez egy ideig azonban nem hozta meg az általa remélt eredményt. A vendégek játékából sokáig hiányzott a kreativitás, de aztán a héten igazolt, csereként beállt ghánai Owusu Kwabena révén sikerült bevenni a kaput - a lesgyanús gólt később a VAR is érvényesítette. A hajrára elfáradt a Paks védelme, a szintén csereként pályára lépett norvég Kristoffer Zachariassen, majd - a Kádár Tamás által elkövetett buktatás után - 11-esből a marokkói Ryan Mmaee is betalált, ezzel eldőlt az összecsapás.

MTI