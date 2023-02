Navracsics Tibor: a kultúra segítheti a gazdasági növekedést

2023. február 1. 23:19

A kultúra segítheti a gazdasági növekedést, a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2023 programsorozatot arra szeretnék használni, hogy a kultúrára alapozva az egész régióban gazdasági növekedést indítsanak el - mondta Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter szerdán Budapesten, a 30. Turizmus Évadnyitó Gála 2023. rendezvényen tartott köszöntőjében.

Navracsics Tibor a programsorozatról elmondta: ez a kulturális-turisztikai városfejlesztési stratégia legismertebb példája, amely a város és a város körüli terület ugrásszerű növekedésének katalizátora is. Szolgálja a helyi közösségek önazonosságának megerősítését, prioritása a turizmus, az imázskezelés, a városi revitalizáció, valamint az ipar- és munkahelyteremtés.



Hozzátette: Veszprém egy kicsit elfeledett város, ezért arra szeretnék használni a programsorozatot, hogy a kultúrára alapozva az egész régióban növekedést indítsanak el. Emlékeztetett, hogy a korábbi hasonló események statisztikái alapján a turizmus az adott évben átlagosan 20-30 százalékkal bővül, a regionális GDP pedig 3-5 százalékkal haladhatja meg az adott évben és az azt követő 5 éves időszakban az ország átlagos GDP-jét.



Kitért arra, hogy a rendezvénysorozat Csesznektől Bakonyoszlopon át Marcaliig és Inotáig mintegy 200 településen zajlik majd, egész évben mintegy 3 ezer programot rendeznek. Ebben a térségfejlesztés is jelentős szerepet játszik.



Veszprém turisztikai eredményeiről elmondta: 52 ezer vendég 182 ezer vendégéjszakát töltött el 2022-ben a megyeszékhelyen, a hasonló nagyságú megyeszékhelyekhez képest azonban rosszabbul teljesít, a vendégéjszakák szerint a 34. helyen van a városok között. Van mit javítani - fogalmazott a miniszter, megjegyezve: ezen az eredményen javított már az EKF januári megnyitója. Akkor 4,5 ezer vendég 8,4 ezer vendégéjszakát töltött el, ami a hasonló időszakinál több mint 60 százalékkal magasabb.



Hangsúlyozta: szeretnék megmutatni a kultúra gazdasági erejét, valamint felhívni a figyelmet arra, hogy a kreatívipar, a kultúra és a kulturális örökség felhasználása egy gazdasági modell alapjává is válhat. Ez pedig egy régió számára nemcsak sajátos profilt ad, hanem a gazdasági növekedést is segítheti - tette hozzá. Szeretnék elérni, hogy az így kialakított regionális gazdasági modell 2024 után is fennmaradjon - fűzte hozzá a miniszter.



Németh Balázs, a Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója az idén augusztusban megrendezendő atlétikai világbajnokságról szólva kijelentette: ez az ország történetének legnagyobb sportrendezvénye lesz. Több mint kétszáz országból várnak több mint kétezer versenyzőt, és több tízezer szurkolót a környező országokból. Kilenc napon át hat ingyenesen megtekinthető verseny lesz a belvárosban.



Az új nemzeti atlétikai központ 35 ezer férőhelyes lesz, a kivitelezés a tervek szerint halad, az idén áprilisban készül el - ismertette.



Kiemelte: a turisztikai szektorra mindennek jelentős hatása lesz, az eseménnyel megmutatják Magyarországot. Legalább 120 ezer vendégéjszakát generálhat a sportesemény a becsléseik szerint, amelyen legalább 30 ezer külföldi vendég vesz részt. A hivatalos résztvevők további nagyjából százezer vendégéjszakát jelentenek majd. Az elmúlt 51 nap alatt több mint százezer jegyet és bérletet adtak el, eddig 68 ország lakosainak - sorolta. A rendezvény sikerével egész Magyarország jól járhat - összegezte.



Gál Pál Zoltán, a Turizmus Kft. ügyvezetője elmondta: idén már 30. alkalommal rendezik meg az évadnyitó gálát, amelyen a szakma mintegy ezer jelentős képviselője vesz részt.



Ismét összeállították a hazai turisztikai szakma meghatározó szereplőit bemutató TOP 50 2022 kiadványt, a gasztronómiát több mint 12 szakember reprezentálja - ismertette.



A rendezvényen kiosztották a CheckINN turisztikai innovációs verseny díjait. A verseny célja az ágazat népszerűsítése, valamint az innovatív gondolkodásmód és vállalkozói szellem ösztönzése a felsőoktatásban tanulók körében. A CheckINN Magyarország első turisztikai innovációs HUB-ja, amelynek célja, hogy támogassa és elismerje az újszerű és kreatív kezdeményezéseket a turizmusban, valamint elősegítse az ágazati értékteremtést és kapcsolatépítést.



MTI