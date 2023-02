A szuverenitás védelméről egyeztettek orosz és kínai külügyi vezetők

2023. február 2. 20:38

Megerősítette a közös szándékot Oroszország és Kína szuverenitásának megvédésére, és egy igazságosabb, többpólusú világrend közös építésére Szergej Lavrov, az orosz diplomácia vezetője és Ma Csao-hszü kínai külügyminiszter-helyettes csütörtöki moszkvai találkozóján - közölte az orosz külügyminisztérium.

"Megerősítést nyert a két ország szuverenitásának, biztonságának és fejlődéshez fűzött érdekeinek határozott védelmére, valamint egy igazságosabb, demokratikusabb, többpólusú világrend közös építésére irányuló szándék" - áll az orosz minisztérium közleményében.



A találkozó során a két diplomáciai vezető közösen elutasította a konfrontatív politikát, és az egyes országok arra irányuló kísérleteit, hogy más államok belügyeibe beavatkozzanak, valamint szankciókkal és más törvénytelen módszerekkel fékezzék fejlődésüket.



A tárgyalás során Lavrov méltatta a kétoldalú kapcsolatok jelenlegi állapotát, amelyek a közlemény szerint dinamikusan fejlődnek a két ország vezetője között tavaly december 30-án lefolytatott eszmecsere során elért megállapodásoknak megfelelően. Az orosz miniszter a személyes kapcsolatok, a kétoldalú turizmus és a cserekapcsolatok helyreállítása mellett foglalt állást a karanténkorlátozások feloldásával kapcsolatban.



Lavrov pozitívan szólt a Pekinggel az ENSZ-ben, a BRICS-csoportban, a Sanghaji Együttműködési Szervezetben, és más nemzetközi fórumokon folytatott együttműködésről is.



Vlagyimir Putyin orosz elnök decemberben oroszországi látogatásra hívta meg kínai hivatali partnerét, Hszi Csin-pinget. Orosz sajtóértesülések szerint hamarosan Moszkvába várják Vang Ji korábbi külügyminisztert is, a Kínai Kommunista Párt központi külügyi bizottsága főhivatalának igazgatóját.



December 21-én Hszi a pekingi állami rezidencián fogadta Dmitrij Medvegyevet, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettesét, aki a kormányzó Egységes Oroszország párt elnöke is. A felek a kétoldalú stratégiai együttműködésről és az ukrajnai konfliktusról is tárgyaltak.



Lavrov csütörtökön, a Rosszija 24 állami hírcsatornának és a RIA Novosztyi hírügynökségnek adott nyilatkozatában azt hangoztatta, hogy noha hivatalos szövetség nincs Moszkva és Peking között, a kétoldalú kapcsolatok minőségének szintje ennél magasabb, és nincsenek korlátai.

MTI