Habarovszk volt kormányzója: két bérgyilkosság és egy merénylet szervezése

2023. február 2. 22:36

Bűnösnek nyilvánította egy moszkvai bíróságon az esküdtszék csütörtökön Szergej Furgalt, a Habarovszki terület volt kormányzóját mindhárom ellene felhozott vádpontban; két, csaknem két évtizede elkövetett bérgyilkosság és egy gyilkossági kísérlet megszervezésében.

Az esküdtszék mintegy négyórás tanácskozás után úgy döntött, hogy a magát ártatlannak valló Furgal nem érdemelt enyhítést egyik vádpontban sem. A testület a per többi vádlottját is bűnösnek találta.



A bíróság fegyverkereskedelem címén is megállapította Furgal bűnösségét, ám ez a vádpont elévült. A volt kormányzót akár életfogytiglani szabadságvesztésre is ítélhetik.



Szergej Furgalt 2020. július 9-én vették őrizetbe. A nyomozás szerint 2004-ben ő és üzlettársa, Nyikolaj Misztrjukov szervezett csoportot hozott létre a versenytársak meggyilkolására, amelybe bevonták a habarovszki bűnözői körökben ismert Andrej Karepovot és Mihail Tyimofejevet is, ők pedig felbérelték Marat Kadirovot és Andrej Palejt.



2004 júliusában Kadirov két gránátot dobott egy fémhulladék-kereskedőre az Amur-vidéki Progressz faluban, aki azonban túlélte a támadást. Ezt követően, egy több ingatlan tulajdonjogával felmerült vita miatt a négyfős bűnszervezet megrendelte a rivális üzletember meggyilkolását. 2004 októberében Palej le is lőtte. Ugyanő, a gyilkosság leplezése érdekében, 2005 januárjában Habarovszkban megölt egy férfit, aki Furgal környezetének tagja volt, és tudomása volt a vetélytárs kiiktatásáról.



A néhai Vlagyimir Zsirinovszkij alapította, nevében liberális demokrata, valójában nemzeti populista párthoz tartozó politikus népszerű kormányzó volt, a letartóztatása után Habarovszkban hónapokig tartottak a szimpátiatüntetések. A megmozdulásokat a Jurij Levada Független Elemzőközpont 2020. júliusi adatai szerint az oroszok 45 százaléka támogatta.



Furgal a 2018-as kormányzóválasztáson a szavazatok 70 százalékával győzte le a kormánypárt, az Egységes Oroszország jelöltjét.



Szergej Furgal helyére Vlagyimir Putyin elnök 2020. július 20-án az ugyancsak liberális demokrata Mihail Gyegtyarjovot jelölte ki, akit a 2021 szeptemberében megtartott habarovszki kormányzóválasztás megerősített a tisztében.

MTI