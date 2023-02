Origo: jövő héten háromnapos kormányülés lesz Sopronban

2023. február 3. 11:13

A miniszterelnök háromnapos stratégiai kormányülést hívott össze Sopronba a jövő hétre - értesült az Origo.hu.

A hírportál pénteken Havasi Bertalanra, a kormányfő sajtófőnökére hivatkozva azt írta: a jövő hét elejére tervezett tanácskozás kapcsán sajtónyilvános programot nem terveznek, ám utána csütörtökön Kormányinfón számol be az eredményekről Budapesten Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.



Az Origo cikke szerint a kormányülésen szóba kerül az ukrajnai háború, annak nemzetközi összefüggései és Magyarország szilárd elkötelezettsége a béke és a mielőbbi tűzszünet mellett. Emellett kiemelt figyelmet kap a háború és a brüsszeli szankciók hatása a gazdaságra, illetve a napirendi pontok között szerepel Magyarország energiastratégiája, különös tekintettel az infláció elleni küzdelemre. A stratégiai megbeszélésen megvitatják a vidékfejlesztési stratégiát és a magyar tudomány perspektíváit is - tették hozzá.



Havasi Bertalan a hírportállal azt is közölte: Orbán Viktor részt vesz a jövő csütörtök-pénteki brüsszeli EU-csúcson.

MTI