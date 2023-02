Az Esterházy Art Award idei kiírása

2023. február 3. 11:45

Közzétette az Esterházy Art Award idei kiírását az ausztriai székhelyű Esterházy Privatstiftung; a nyertesenként ötezer euróval járó kortárs képzőművészeti díjra péntektől június 4-ig pályázhatnak fiatal alkotók.

A 2009-ben alapított díjat kétévente, kettő vagy három 45 év alatti magyar képzőművésznek ítéli oda a független, nemzetközi szakmai zsűri - emlékeztet az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében az Esterházy Privatstiftung.



Idén két új tag csatlakozik a zsűrihez: Ulrike Groos, a Kunstmuseum Stuttgart igazgatója, aki emellett többek között a zürichi székhelyű Camille Graeser Alapítvány kuratóriumának, valamint a müncheni QUIVID Művészeti és Építészeti Bizottságának tagja és Barbara Horvath művészettörténész, kurátor, a Kunstverein Eisenstadt művészeti vezetője.



Mellettük a zsűri már korábbról ismert tagjai: Fabényi Julia, a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum főigazgatója; Ottrubay István, a díj alapítója, az Esterházy Privatstiftung vezérigazgatója; Rieder Gábor szabadúszó művészettörténész, kurátor, szerkesztő; Szegedy-Maszák Zsuzsanna művészettörténész, kurátor, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár főmuzeológusa, az Indiana University vendégprofesszora, valamint Vitus Weh kiállításszervező, kurátor, kutató, az Esterházy Privatstiftung művészeti tanácsadója.

A pályázaton festészettel és festészettel határos technikákkal, valamint ezekkel a technikákkal operáló térinstallációkkal lehet indulni. A kiállításra rendelkezésre álló múzeumi terek lehetővé teszik a nagyobb méretű, illetve installációs művek befogadását is, ezeknek a pályaműveknek a benyújtásánál az első körben terveket, illetve vázlatokat is elfogadnak - áll a közleményben.



A beérkezett pályázatokból a zsűri előreláthatóan 20 pályázót jelöl a díjra. A második fordulóba továbbjutó művészeket június közepén írásban értesítik, a díjátadót pedig december 14-én tartják meg a Ludwig Múzeumban, ahol a díjazott alkotók december 15-től 2024. március 3-ig kiállításon mutatkozhatnak be.





A kiírást a https://www.esterhazy-now.at/hu linken lehet elérni.



MTI