Lavrov történelmi elemzése – kezdve a gyarmatosítók bűneitől

2023. február 3. 17:33

A Nyugat fékezi a nemzetközi kapcsolatok demokratizálódását, hogy fenntartsa globális dominanciáját - jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter az Egységes Oroszország párt főtanácsa nemzetközi együttműködéssel és a külföldön élő oroszok támogatásával foglalkozó bizottságának pénteki moszkvai ülésén.

Lavrov azt hangoztatta: a gyarmatosítók bűnei nem évülnek el, és ösztönei nem halványulnak, ami örökre kizárja a nyugati elitek jogát az erkölcsi vezető szerepre. A miniszter szerint a Nyugat, amely "jólétét nagyrészt a fejlődő országok évszázados kirablásával és kizsákmányolásával érte el", megkíséreli fenntartani globális dominanciáját, azt remélve, hogy - mint korábban - most is mások rovására oldhatja meg saját fejlődésének és gazdaságának problémáit.



"A Nyugat ezért fékezi a nemzetközi kapcsolatok demokratizálódásának folyamatát, és erőlteti rá agresszívan a világ többségére a neokolonialista, Amerika-központú rendet, amelynek - mint mondják - olyan szabályokon kell alapulnia, amelyeket ők maguk találnak ki - fogalmazott az orosz külügyminiszter.



Lavrov azt is megjegyezte, hogy az Egyesült Államok és a Nyugat többi, a miniszter szerint neki alárendelt része a világot a kivételesek kis csoportjára, és az úgynevezett vezetettekre osztja fel.



"Ennek érdekében új, fekete-fehér paradigmákat vetnek be, amelyek abból indulnak ki, hogy a világ egyfelől korrekt, Washington által jóváhagyott demokráciákból, másfelől autokráciákból áll, amelyek között Oroszország, Kína, Irán, Venezuela, Kuba és más országokat szoktak megnevezni" - fogalmazott az orosz diplomáciai tárca vezetője.



A miniszter szerint az Egyesült Államok és európai szövetségesei a gyarmatosítás legrosszabb hagyományai szerint járnak el. Mint mondta, azokat, akik nem hajlandóak Washington utasításai szerint élni, akik független utat járnak, egyoldalú szankciókkal, zsarolással, fenyegetéssel, megfélemlítéssel és kényszerítő nyomásgyakorlással tartóztatják fel, ám azok, akik hűséget tanúsítanak, mindent megtehetnek.



"Vegyük például az ukrán neonácik nyílt támogatását, akik évek óta gyakorolják az etnikai és nyelvi alapú üldöztetést, tisztogatást és fizikai leszámolást" - mondta Szergej Lavrov.

MTI