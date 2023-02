Labdarúgó NB I - Pontot szerzett a Vasas Felcsúton

2023. február 3. 22:15

A Vasas 1-1-es döntetlent játszott a negyedik helyezett Puskás Akadémia otthonában a labdarúgó NB I 18. fordulójának pénteki nyitányán, ezzel elmozdult az utolsó pozícióból.

A két csapat szeptemberi, angyalföldi mérkőzésén ugyanilyen eredmény született. Kondás Elemér gárdája az előző fordulóban a Fradi stadionjából hozott el egy pontot, most a hazai pályán játszó Felcsút sem bírt a piroskékekkel..



NB I, 18. forduló:

Puskás Akadémia FC-Vasas FC 1-1 (1-0)

-------------------------------------

Felcsút, v.: Vad II.

gólszerzők: Slagveer (13.), illetve Berecz (56.)

sárga lap: Corbu (28.), van Nieff (33.), illetve Cipf (16.), Ódor (70.)

Puskás Akadémia:

----------------

Tóth B. - Bartolec, Batik, Stronati, Nagy Zs. - Favorov - Slagveer (Gruber, 87.), van Nieff (Levi, 62.), Corbu, Komáromi (Dusinszki, 73.) - Puljic (Colley, 62.)

Vasas:

------

Uram - Iyinbor (Litauszki, 84.), Otigba, Hegedűs (Hidi P., 56.) - Szivacski, Hidi M. (Szilágyi, 56.), Berecz, Ódor - Cipf (Zimonyi, a szünetben), Novothny, Radó (Ihrig-Farkas, a szünetben)



Esőben, szeles, hideg időben kezdődött a mérkőzés. Lendületes, jó színvonalú küzdelem alakult ki, akadt helyzet itt is, ott is. A hazaiak a 13. percben szereztek vezetést: a 16-oson belül pattogó labda Otigbától került Slagveer elé, aki Uram mellett a kapuba passzolt. Továbbra is maradt az iram, lüktető volt a játék, mindkét csapat szerezhetett volna gólt.



A szünetben kettőt cserélt a Vasas, és rögtön helyzettel indította a második félidőt. Tíz perc elteltével újabb kettős csere következett a fővárosiaknál, egy perccel később pedig egyenlítettek: jobb oldali támadás végén a labda egyedül találta középen Bereczet, aki élt a lehetőséggel.

Csakhamar újabb nagy vendéghelyzet adódott, de a Puskás Akadémia is emelt a tempón.



A helyzetek alapján a PAFC és a Vasas is kiharcolhatta volna a győzelmet.

MTI; Gondola