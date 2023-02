Labdarúgó NB I - Döntetlent játszott a Fehérvár a Debrecennel

2023. február 4. 22:12

A Fehérvár hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Debrecennel szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 18. fordulójában.

NB I, 18. forduló: MOL Fehérvár FC - Debreceni VSC 1-1 (0-1) ----------------------------------------- MOL Aréna Sóstó, 1689 néző, v.: Erdős

gólszerző: Kodro (52.), illetve Do. Babunski (37.)

sárga lap: Kodro (86.), illetve Manrique (15.), Baráth (53.), Dreskovic (72.), Lagator (77.), Loncar (89.)



Fehérvár:

--------

Kovács D. - Nego (Bese, 55.), Larsen, Fiola, Heister - Christensen (Pokorny, 78.), Flores - Kastrati II (Houri, 81.), Dárdai P., Schön - Kodro



DVSC:

----

Megyeri - Kusnyír, Lagator, Dreskovic, Ferenczi - Baráth (Varga J., 61.), Manrique (Romancsuk, 88.) - Szécsi, Dzsudzsák (Loncar, 88.), Sós (Bódi, 71.) - Do. Babunski (Mance, 71.)



Kimaradt fehérvári helyzetekkel indult a meccs és a folytatásban is a Fehérvár volt veszélyesebb. A Debrecen a félidő közepén vette át a játék irányítását és egy les miatt érvénytelenített találatot hozott össze, majd pár perc múlva Dorian Babunski fejesével a vezetést is megszerezte. A szünetig hátralévő időben próbálkozott a Vidi, de igazán komoly helyzetig nem jutott.



Fordulást követően tovább támadtak a hazaiak és Kenan Kodro lövésével egyenlítettek. Nyílttá vált a mérkőzés, mindkét együttes a győzelmet érő gólért küzdött, ám újabb találat már nem esett.



MTI