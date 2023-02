Labdarúgó NB I - A Honvéd ikszelt a Kisvárdával

2023. február 4. 22:17

A Budapest Honvéd 1-1-es döntetlent játszott a vendég Kisvárdával a labdarúgó OTP Bank Liga 18. fordulójának szombati játéknapján.

A találkozót a kispesti szurkolók korábbi sportszerűtlen magatartása miatt zárt kapuk mögött rendezték, csupán gyerekek és kísérőik lehettek jelen a stadionban, mintegy nyolcszázan.

NB I, 18. forduló:

Budapest Honvéd FC-Kisvárda Master Good 1-1 (0-0)

-------------------------------------------------

Bozsik Aréna, v.: Antal

gólszerzők: Lukic (48.), illetve Ilievski (73.)

sárga lap: Prenga (34.), illetve Melnyik (38.), Hej (63.), Ilievski (86.)

Budapest Honvéd:

-----------

Szappanos - Prenga, Cirkovic, Capan - Doka (Jónsson, 19.), Mitrovic, Plakuscsenko (Gomis, a szünetben), Benczenleitner (Tamás K., 64.) - Samperio (Ennin, 80.), Lukic (Kocsis D., 64.), Domingues

Kisvárda:

--------

Hindrich - Hej (Karabeljov, 72.), Kovacic, Jovicic - Navratil (Spasic, 72.), Ötvös, Melnyik, Matheus Leoni - Makowski (Ilievski, 55.), Mesanovic, Camaj (Alic, 85.)

Az első félidő elején Lukic, a játékrész végén Domingues hibázott ziccerben a hazaiaktól, a köztes időben viszont a kispestiek képtelenek voltak akciót kidolgozni, támadásaikat a félpályán is nehezen és ritkán vitték át. A Kisvárda a két megingástól eltekintve stabil teljesítményt nyújtott, megbecsülte a labdát, forgatta a széleket, így lehetőségekig is eljutott, a 30. perc tájékán pedig Szappanosnak védenie kellett.



Lukic a második félidő elején is helyzetbe került, akkor azonban már nem hibázott, Capan gyenge lövéséből parádés gólpassz lett, a kispesti center pedig 10 méterről ziccerben a kapu jobb oldalába gurított. A várdaiak azonnal nekiestek ellenfelüknek, két perc alatt két helyzetet dolgoztak ki, de egyiket sem váltották gólra. Ezt követően a Honvéd rendezte sorait, viszont a vendégek mezőnyfölénye megmaradt, a befejezésekkel azonban változatlanul hadilábon álltak. A 73. percben aztán összejött az egyenlítés: Spasic távoli lövését Szappanos vetődve maga elé ütötte, Ilievski lecsapott a labdára, előbb higgadtan elhúzta a földön fekvő kispesti kapus mellett, majd az üres kapuba helyezte. A jó iramú és nyílt hajrában mindkét kapu előtt adódott lehetőség, az eredmény azonban nem változott.

MTI