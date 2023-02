Labdarúgó NB I - Felőrölte az emberhátrányban záró Újpestet a Ferencváros

2023. február 5. 19:54

A címvédő és listavezető Ferencváros 3-1-re legyőzte a vendég és az utolsó 15 percben emberhátrányban futballozó Újpestet a labdarúgó NB I 18. fordulójának vasárnap este játszott fővárosi rangadóján.

Ferencvárosi szurkolók a labdarúgó NB I 18. fordulójában játszott Ferencvárosi TC-Újpest FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2023. február 5-én. Ferencvárosi TC - Újpest FC 3-1. MTI/Szigetváry Zsolt

A két csapatnak ez volt a 237. egymás elleni bajnoki mérkőzése, 61 újpesti siker, valamint 62 döntetlen mellett 114. alkalommal diadalmaskodott a zöld-fehér együttes.



Az FTC egymás után 12. alkalommal nyert az Újpest ellen, ezzel megőrizte idénybeli hazai veretlenségét, míg a lila-fehérek már sorozatban ötödször kaptak ki idegenben, és a 10. helyen állnak, két pontra a már kiesést jelentő 11. pozíciótól.

NB I, 18. forduló:

Ferencváros-Újpest FC 3-1 (1-0)

-------------------------------

Groupama Aréna, 18 197 néző, v: Berke

gólszerzők: Hall (37., öngól), Marguinhos (70.), R. Mmaee (85.), illetve Mudrinski (55.)

kiállítva: Nikolic (80.)

sárga lap: Esiti (60.), illetve Kastrati (44.), Onovo (51.), Hall (67.)

Ferencváros:

-----------

Dibusz - Botka, S. Mmaee, Knoester, Civic - Besic, Esiti (Owosu, 61.) - Zachariassen, Nguen (Marquinhos, 36.), Traoré - R. Mmaee (Vécsei, 89.)

Újpest:

------

Nikolic - Kastrati, Csongvai, Hall, Antonov - Onovo (Boumal, 75.), Jakobi - Csoboth (Banai, 84.), Katona, Varga (Pauljevic, 57.) - Mudrinski (Ambrose, 84.)

Hazai mezőnyfölénnyel tarkított, kiegyenlített küzdelmet és nagy csatát hozott a két patinás fővárosi együttes aktuális összecsapásának első félideje, melynek végén az éllovas hazaiak vonulhattak egygólos előnnyel a szünetre. Ennek oka az volt, hogy a belső védő Hall szerencsétlenül ért bele egy lecsorgó lövésbe, amely egyébként gond nélkül Nikolic kapusé lett volna. A hátránytól eltekintve a bennmaradásért küzdő újpestiek jól tartották magukat, sőt, majdnem egyenlőre hozták a labdabirtoklási arányt az első 45 percben, s a hivatalos statisztika szerint pontosan ugyanannyiszor veszélyeztettek, mint az előzetesen a meccs toronymagas esélyesének tartott FTC.



Fordulás után hatalmas lendülettel indult harcba a lila-fehér együttes az egyenlítésért, s ennek kisvártatva meg is lett az eredménye. Előbb pontrúgásokból igyekezett veszélyeztetni a vendégcsapat, majd amikor a Ferencváros már épp magához ragadta volna a meccs irányítását, egy szépen kivitelezett, gyors ellenakcióból kiegyenlített.



Egyenlő állásnál sem csökkent az iram, látható volt, hogy mindkét gárda megpróbálja megnyerni a találkozót. Ehhez hamarosan az FTC került közelebb, amikor Zachariassen lecsúszott lövésére Marquinhos vetődött be az ötösön, s bepöckölte a labdát a kapuba.



A hazaiak ezután tovább erőltették a támadásokat, egyértelműen azért, hogy végleg lezárják a meccset. Rövidesen videobírós (VAR) ellenőrzés után érvénytelenített gólig jutott a zöld-fehér csapat, majd a hajrához érkezve Nikolic kapus túlzott lendülettel rontott ki a tizenhatos vonalához, ahol letarolta a szabad labdára érkező Owosut, ezért Berke játékvezető kiállította, így az Újpest emberhátrányban is került. A szabálytalanságért megítélt szabadrúgást Ryan Mmaee a jobb felső sarokba tekerte, ezzel pedig eldőlt a derbi, a Ferencváros otthon tartotta a három pontot.

MTI