Alapjogokért Központ: "egy Gyurcsány mind felett"

2023. február 5. 20:11

Az Alapjogért Központ a Facebook-oldalán vasárnap közzétett elemzésében azt írta, "egy Gyurcsány mind felett": év- és jövőértékelőt tartott a "Gyurcsány-bőrbe" bújt ellenzék színe-java.

Ungár Péter, az LMP társelnöke, frakcióvezetője szerint az ellenzéki összefogás halott, a pártnak minden energiáját a debreceni, csúcstechnológiát képviselő akkumulátorgyártás megakadályozásába kell fektetnie. Egy olyan üzemet akar tehát "megfúrni" a magát zöldnek nevező párt, amelyet Németországban az ottani zöldek ünnepelnek és támogatnak - közölte az Alapjogért Központ, hozzátéve, ha az LMP ebben a formában képzeli el a nemzeti érdek képviseletét a jövőben, akkor nagy bajban van Magyarország.



Úgy folytatták. a szülési szabadságról "Messiásként visszavárt" Donáth Anna, a Momentum európai parlamenti képviselője szombaton "lelombozta" a magasra srófolt várakozásokat a Momentum "kissé nagyképűen" "jövőértékelő" címmel rendezett összetartásán. Ugyan minden felszólaló a "földig hajolt" Donáth Anna előtt, a Momentum "csődgondnoka", Gelencsér Ferenc pártelnök az égig magasztalta a párt EP-képviselőjét, ám Donáth Anna egy "színtelen-szagtalan, sótlan és ízetlen beszéddel örvendeztette meg" hallgatóságát. A beszéd központi gondolata az volt, hogy mást kell végre csinálni, mint eddig, de közben sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Magyarország a Nyugathoz tartozik, és Ukrajnát mindenben támogatni kell. Ezek eddig nem túl eredeti gondolatok - tették hozzá -, hallhatta már őket nagyon sokszor minden magyar.



Értékelésük szerint ezek a retorikai készségek sem Dobrev Klára, a DK európai parlamenti képviselője, sem Gyurcsány Ferenc DK-elnök szintjét nem érik el.



"Több tűz szorult Dobrev Klárába, mint a teljes Momentumba összesen" - írta elemzésében a központ.



Gyurcsány Ferenc, "az ellenzék karmestere" is évet értékelt: "A magyarok most a legvédtelenebbek a rendszerváltás óta, mi pedig emiatt szemben állunk a mostani kormánnyal." Ebben az egyetlen mondatban képes összesűrűsödni a "gyurcsányizmus", "a hazudtunk reggel, éjjel, meg este" jelmondata - közölték.



Hozzátették: Gyurcsány Ferenc kormányzása idején ugyanis többször emelkedtek a rezsiköltségek, az adók, a megélhetés ára, miközben elvettek egyhavi bért és egyhavi nyugdíjat az emberektől.



2010 óta a nemzeti kormány azonban csökkentette az adókat, kiterjesztette a családtámogatásokat, radikálisan emelte a minimálbért, a gyest, a gyedet, otthonteremtési támogatást vezetett be, és a rezsicsökkentéssel az átlagfogyasztásig védi a magyar embereket. Gondoskodik az idősekről is, visszaadta azt a 13. havi nyugdíjat, amit Gyurcsány elvett - sorolták.



"Ha ez védtelenség, ahogy Gyurcsány fogalmazott, akkor +a kutyafáját neki+, mondhatná Gyurcsány". De nem mondja, mert a "gyurcsányizmus színpadán Gyurcsány Ferenc direktor csak Gyurcsány Ferenc karakterszínészt instruálhatja, akinek a szerepe nem más, mint Gyurcsány Ferenc" - olvasható az Alapjogokért Központnak az ellenzéki évértékelőkről készített elemzésében.



MTI