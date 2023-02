Zaharova: beismerést tett Bennett volt izraeli kormányfő

2023. február 5. 21:21

Beismerésnek nevezte Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő vasárnap a Telegram-csatornáján Naftali Bennett izraeli volt kormányfő interjúját, amelyben a politikus azt állította, hogy a Moszkva és Kijev közötti béketárgyalásokat az Ukrajna elleni orosz invázió kezdeti szakaszában a nyugati országok szakították meg.

Zaharova – tass.com

Bennett, aki az orosz "különleges hadművelet" elején közvetítői szerepet vállalt Oroszország és Ukrajna között, egy csaknem ötórás YouTube-interjúban - amelyből az izraeli média szombat este óta több részletet közölt -, részletesen beszámolt a Vlagyimir Putyin orosz, Volodimir Zelenszkij ukrán, Joe Biden amerikai és Emmanuel Macron francia elnökkel és az Olaf Scholz német kancellárral folytatott tárgyalásairól.



Az interjúban, amely iránt az orosz média komoly érdeklődést mutatott, a saját állítása szerint semleges álláspontot képviselő Bennett azt mondta: lépéseit a legapróbb részletekig egyeztette Washingtonnal, Berlinnel és Párizzsal. A kérdésre, hogy a Nyugat döntött-e a tárgyalások megszakításáról, a volt izraeli kormányfő a TASZSZ szerint kijelentette: „Lényegében igen. Ők (a nyugati országok) szakították meg a tárgyalásokat, és nekem akkor úgy tűnt, hogy rosszul teszik. Most pedig azt mondom, hogy még korai lenne következtetéseket levonni".



Bennett az orosz sajtóbeszámolók szerint azt mondta: az orosz-ukrán tárgyalásokon 17-18 megállapodástervezet is született, amelyek közül eddig egy sem szivárgott ki.

Közölte, hogy az első eszmecserék egyikén Putyin kifejezte készségét az orosz "különleges hadművelet" céljaként megnevezett "nácitlanítás" és "demilitarizálás" feladására, Zelenszkij pedig nem zárkózott el az ukrán NATO-tagságról való lemondásról.



Az izraeli exkormányfő szerint a Nyugat végül úgy döntött, hogy "határozottabb álláspontot képvisel", és ezt a döntést ő is helyeseli.



"Mondjuk úgy, hogy meglátásom szerint a Nyugat nagyon helyesen döntött úgy, hogy a tárgyalások helyett továbbra is Putyin legyőzésére van szükség" - mondta.



"Még egy beismerés!" - írta Zaharova a nyilatkozatra reagálva.



Ezzel arra utalt, hogy Moszkva szerint a Nyugat nem törekedett diplomáciai megoldásra Ukrajnában. Orosz részről többször felhívták a figyelmet arra, hogy az elmúlt hetekben Angela Merkel volt német kancellár és Francois Hollande francia exelnök is elismerte: az ukrajnai rendezés alapjának tekintett, 2015-ös Minszk-2 megállapodáscsomagot azért írták alá, hogy esélyt adjanak Kijevnek a megerősödésre.

Boris Johnson volt brit miniszterelnök pedig azt mondta: a "normandiai formátumban" folyó orosz-ukrán-német-francia tárgyalássorozat "diplomáciai szemfényvesztés" volt.



Bennett azt is mondta az interjúban, hogy Putyin biztosította őt: nem készül megölni Zelenszkijt. Állítása szerint miután ezt közölte a bunkerban rejtőzködő Zelenszkijjel, ő visszament a hivatalába, és egy szelfivideóban kijelentette, hogy nem fél.



