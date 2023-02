Jakab Ferenc: a Covid-veszély még sokáig velünk marad

2023. február 6. 11:44

Nincs rá semmi garancia, hogy egy újabb variáns miatt nem fog újból megemelkedni az esetek száma – figyelmeztetett a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója. Ezzel a vírussal együtt kell élnünk. A koronavírus 2019-20 fordulóján robbant be, és folyamatosan velünk is fog maradni – hangsúlyozta a virológus. Jakab Ferenc szerint a vírus különböző változatai időről időre okozhatnak majd kisebb-nagyobb járványokat. Mindez attól is függ, hogy milyen variáns üti fel a fejét az érintett régióban, illetve ott milyen az emberek átoltottsága. Kínáról szólva a pécsi tudományegyetem kutatóintézetének igazgatója azt mondta, ott most mintha leszálló ágban lenne a járvány, köszönhetően az oltásoknak, az egészségügyi intézkedéseknek és a lakosság átfertőzöttségének.

"De nincs rá semmi garancia, hogy egy újabb variáns miatt nem fog újból megemelkedni az esetek száma" – figyelmeztetett a virológus. Jakab Ferenc kitért az Egyesült Királyság egyes részein nagy gyorsasággal terjedő legújabb koronavírus variánsra is. Mint mondta, ez az XBB.1.5 mutáció, amely korábban az Egyesült Államokban okozott rengeteg fertőzést, és valószínűleg Európa több országában is meg fog jelenni, az omikron alvariánsa. Emiatt az okozott tünetek is az omikronhoz hasonlóan enyhébbek. Leginkább a nátha, vagy a torokfájással járó megfázás, de még súlyosabb esetben is legfeljebb influenzaszerű tünetekkel átvészelhető, így elenyésző a kórházi ápolásra szorulók száma.

A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója azonban továbbra is bizonytalanságot lát a koronavírussal kapcsolatos oltási stratégia kialakításában. Azt mondta, hogy most még korai lenne meghatározni, milyen stratégiát kellene követni, ehhez több év tapasztalata szükséges. A virológus szerint évente legfeljebb egyszer, egy szezon előtti, az influenzához hasonló ismétlőoltás hasznos lehet a súlyos lefolyású fertőzések elkerülésére. Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy az átfogó oltási stratégia nagyon sok mindentől függ: a lakosság átfertőzöttségétől, az éppen aktuálisan jelenlévő vírusmutációtól és az átoltottság szintjétől.

InfoStart