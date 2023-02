Csehország és Észtország nem bojkottálja az olimpiát

2023. február 6. 14:04

A Cseh Olimpiai Bizottság (COV) bejelentette, hogy a cseh versenyzők nem bojkottálják a 2024-es párizsi olimpiát még akkor sem, ha azon indulnak orosz és fehérorosz sportolók. A COV támogatja az ukrajnai agresszió miatt jelenleg hatályos szankciókat, amelyek miatt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság javaslatára az orosz és fehérorosz sportolók a legtöbb sportágban nem indulhatnak nemzetközi versenyeken – áll a csehek közleményében. „Nem gondolkodunk a párizsi játékok bojkottálásán" – írták. A prágai álláspontról az ötkarikás ügyekben járatos insidethegames.biz portál számolt be, hozzáfűzve, hogy hasonlóképpen foglalt állást az észt nemzeti olimpiai bizottság elnöke is. Urmas Söörumaa úgy fogalmazott, hogy országa nem fogja bojkottálni a jövő évi olimpiát, annak ellenére, hogy „abszurd" lenne az orosz sportolók részvétele, miközben Ukrajnát továbbra is háború pusztítja.

Az elmúlt napokban a balti államok közül Lettország és Litvánia, továbbá Lengyelország is a bojkott mellett tette le a voksát, ahogyan Ukrajna is kilátásba helyezte távolmaradását a párizsi játékokról orosz és fehérorosz részvétel esetén. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság ugyanakkor elutasította a bojkottal való fenyegetést, és enyhítve korábbi álláspontján a múlt hónap végén bizonyos feltételek mellett már elképzelhetőnek ítélte a két ország sportolóinak visszaengedését a nemzetközi viadalokra.

A NOB nézete szerint a semleges színekben való indulás egyik előfeltétele az, hogy az orosz és fehérorosz sportolók aktívan nem támogatják az ukrajnai háborút. Az európai sportminiszterek várhatóan pénteken tárgyalnak a kérdésről nagy-britanniai találkozójukon.

MTI