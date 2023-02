Elkezdett befagyni a Balaton

2023. február 6. 15:47

Az év leghidegebb éjszakája után elkezdett befagyni a tó, de a korcsolyákat még nem érdemes élezni. Túl vagyunk az idei év leghidegebb éjszakáján, mely során több helyütt is -10 fok alá esett a hőmérséklet. A leghidegebbet a Nógrád megyei Etesen mérték, ahol mínusz 13 fok alatti hőfokot is mértek. A hideg éjszakának és a lecsendesedő szélnek köszönhetően a Balatonon a partmenti részeken megjelent a jég – írja az Időkép.

A hideg, fagyos időnek és a lecsendesedő szélnek köszönhetően állóvizeinken is megindult a jégzajlás, reggelre a Balaton déli partmenti része is befagyott. A portál szerint az elkövetkező napokban is hasonló, erős fagyok várhatók, melynek eredményeként még nagyobb terület fagyhat be. A korcsolyázás azonban továbbra is tilos.

InfoStart