Labdarúgó NB I - Kiesőjelöltek ellen lépnek pályára a dobogósok

2023. április 13. 13:38

Mindhárom, jelenleg dobogós helyen álló együttes a kiesés elkerüléséért küzdő csapattal találkozik a labdarúgó NB I péntektől vasárnapig tartó 27. fordulójában.

A címvédő és listavezető, de rossz formában lévő Ferencváros az elmúlt hét tétmérkőzésén nem tudott nyerni, a bajnokságban pedig a legutóbbi nyolc fordulóban egy siker mellett négy döntetlen és három vereség a mérlege. Sztanyiszlav Csercseszov csapatának tetemes előnye így hat pontra olvadt a második Kecskemét előtt, és ha a zöld-fehérek vesszőfutása a kiesés ellen harcoló Honvéd ellen is folytatódik, váratlanul izgalmas lehet a bajnoki hajrá.

Ugyanakkor biztosra vehető a Fradi győzelme: az oszét mester ugyanis nem engedheti meg magának a további pontvesztést. A Honvédnak remek kerete van, ez esetben azonban a tisztes helytállás a maximum, amit elérhet.

A kipestiek múlt vasárnap nagyon fontos három pontot szereztek az egyre reménytelenebb helyzetben lévő Vasas vendégeként. A Honvéd meglehetősen régen, 2019 áprilisában tudta legutóbb legyőzni fővárosi riválisát, amelytől azóta két döntetlen mellett sorozatban tízszer kikapott az NB I-ben vagy a Magyar Kupában.



Az újoncként szenzációsan szereplő, második helyezett Kecskemétnek ugyan két hete "becsúszott" egy Mezőkövesd elleni hazai vereség, a világbajnokság óta azt leszámítva öt győzelem és négy döntetlen a mérlege. A Szabó István irányította alföldiek szombaton az elmúlt hetekben bukdácsoló, így a kiesőzóna közelébe sodródott Zalaegerszeget fogadják, és ha nyernek, három pontra megközelíthetik a Ferencvárost.

A legkiválóbb magyar edzőnek, Szabó Istvánnak ugyanakkor óvatosnak kell lennie, mert a ZTE-nek is kiváló kerete van, bárkit meg tud verni a hazai NB-ben. Mindkét csapatnak egyenlő esélye van a győzelemre.

A bronzérmes helyet elfoglaló, sorozatban hat bajnoki sikernél tartó Paks a ZTE-vel azonos pontszámmal álló, kilencedik Újpesthez látogat a forduló zárómérkőzésén. A fővárosiak legutóbbi négy bajnokijukon hét pontot szereztek, ezzel elkerültek a kieső zónából, de biztonságban még nem érezhetik magukat. A két csapat augusztusi és novemberi összecsapását egyaránt a Paks nyerte, így a lila-fehéreknek van törleszteni valójuk riválisukkal szemben.

A Bognár-legénység a dobogós hely ellenére sem mehet biztosra a „Dózsa" ellen, sőt annak ellenére sem, hogy legutóbb legyűrték a Fradit. Az Újpestnek is kiváló kerete van – mint minden NB I-es csapatnak –, és teljes erőfel fognak küzdeni az atomvárosi zöld-fehérek ellen.

A szintén a dobogóért küzdő DVSC elmúlt négy bajnokiján háromszor nyert, és ezúttal a pénteki nyitómeccsen a közvetlenül mögötte álló Puskás Akadémiát fogadja. Saját közönsége előtt Dzsudzsák Balázséknál csak az FTC szerzett több pontot, így a felcsútiak nem számíthatnak könnyű összecsapásra.

Teljesen háromesélyes mérkőzés: két egyforma csapat között.

A szebb napokat látott, kiesés elől menekülő MOL Fehérvár az elmúlt hetekben gyenge teljesítményt nyújtó, hat meccse nyeretlen Kisvárda otthonában szerezhet fontos pontot, pontokat.

Ez is háromesélyes meccs, mert nemzetközi mércével mérve ugyan közepes alatti, hazai mércével mérve azonban kiváló kerettel rendelkezik mindkét klub. Mind a két csapat ki van hegyezve a győzelemre, a féfias küzdés tehát szavatolható.

A szinte kilátástalan helyzetben lévő Vasas Mezőkövesdre látogat. A borsodiak kispadján az a Kuttor Attila ül, aki a legutóbbi idényben feljuttatta a fővárosiakat az NB I-be, szeptemberben azonban menesztették.

Minthogy a Vasasban is – hazai mércével mérve – nagyszerű játékosok futballoznak, ez a meccs is háromesélyes. Noha a Kuttor-csapat legyőzte a második helyezett Kecskemétet, kikapni is bármikor tud. Mindkét szurkológárdának izgalmas összecsapás következik.

NB I, 27. forduló:

péntek:

Debreceni VSC-Puskás Akadémia FC 20.00

szombat:

Kecskeméti TE-ZTE FC 14.30

Mezőkövesd Zsóry FC-Vasas FC 17.00

Ferencvárosi TC-Budapest Honvéd 19.30

vasárnap:

Kisvárda Master Good-MOL Fehérvár FC 15.30

Újpest FC-Paksi FC 18.00

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 26 15 6 5 51-25 51 pont

2. Kecskeméti TE 26 11 12 3 38-24 45

3. Paksi FC 26 12 5 9 48-43 41

4. Debreceni VSC 26 11 7 8 43-37 40

5. Puskás Akadémia FC 26 9 10 7 36-35 37

6. Kisvárda Master Good 26 8 11 7 37-40 35

7. Mezőkövesd Zsóry FC 26 8 8 10 26-31 32

8. ZTE FC 26 8 7 11 31-31 31

9. Újpest FC 26 8 7 11 32-45 31

10. MOL Fehérvár FC 26 7 8 11 32-36 29

11. Budapest Honvéd 26 7 7 12 28-40 28

12. Vasas FC 26 3 10 13 20-35 19

MTI; Gondola