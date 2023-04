Bombariasztás a holland parlamentetben

2023. április 13. 15:07

Gebauer Szabolcs, az MTI tudósítója jelenti: Kiürítették a holland parlament alsóházát és az épület környékét Hágában bombafenyegetés miatt csütörtökön, a postán érkezett, gyanúsnak ítélt csomag azonban nem tartalmazott veszélyes anyagot - tájékoztatott az NL Times című angol nyelvű holland hírportál rendőrségi információkra hivatkozva.

A beszámoló szerint a holland parlament alsóházát, a Tweede Kamert kora délután a biztonsági erők utasítására ürítették ki, miután a személyzet egy gyanúsnak ítélt csomagot vett át az intézmény postázójában. A képviselők, a személyzet és az épület biztonsága érdekében valamennyi ülést felfüggesztettek. Minden jelenlévőt felszólítottak, hogy hagyják el az épületet - tájékoztattak.



A csomag címzettje, Geert Wilders, a Szabadságpárt (PVV) vezetője Twitter-üzenetben arról számolt be, hogy a csomagban egy plüssmackó és különböző vezetékek voltak. Azt írta, a küldemény nem tartalmazott robbanóanyagot.



A közlések szerint a vizsgálat után az épületet újra megnyitották, a környéken ismét engedélyezték az autó- és gyalogosforgalmat.



Geert Wilders bevándorlás- és iszlámellenes holland parlamenti képviselő évek óta rendőri védelmet kap az országban élő kisebbségeket érintő kijelentései nyomán kapott fenyegetések miatt. 2016 tavaszán per is indult ellene gyűlöletbeszéd, kisebbség elleni uszítás és diszkrimináció vádjában. Az ügyben eljáró holland bíróság később felmentette, azonban kimondta, hogy Wilders tudatosan és megfontoltan tett kirekesztő megjegyzéseket egy lakossági fórumon, valamint egy televíziós beszédében. Megszólalásai során szándékosan megsértette a Hollandiában élő marokkói közösség tagjait, kijelentései hozzájárulhatnak a holland társadalom megosztásához - emelték ki az ítéletben.



MTI