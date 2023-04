Újjáalakult a Magyar Külügyi Intézet

2023. április 13. 22:21

Magyar Külügyi Intézet (MKI) néven folytatja munkáját a korábban újjáalakult Magyar Külügyi és Külgazdasági Intézet.

Az intézet az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében emlékeztetett arra, hogy a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) egy hónappal ezelőtt számolt be a Külügyi és Külgazdasági Intézet megújításáról és megerősítéséről szóló döntésről.



A megújulás célja, hogy az intézet hatékonyabban támogathassa a miniszterelnök külpolitikai stratégiai döntéshozatali munkáját és megerősítse eddig is végzett tevékenységeit: az akadémiai világ és a nemzetközi agytrösztök információinak becsatornázását, illetve a magyar külpolitika alapvetéseinek szélesebb és szakmai közeggel való megismertetését, valamint a nyilvánossággal való aktív kommunikációt a nemzetközi eseményekről - írták.



Ahogyan azt korábban a KTK is közölte, a külpolitikai szakmai műhely visszatér a 2014-es átszervezés előtt használt nevéhez.



A közlés szerint a külpolitikai szakmai műhely visszatér a 2014-es átszervezés előtt használt nevéhez és Magyar Külügyi Intézetként folytatja munkáját. Megváltozik a kormányzati kapcsolódási pont is: a Külgazdasági és Külügyminisztériummal való szoros kapcsolat fenntartása mellett a jövőben a miniszterelnök politikai igazgatóján keresztül segíti a kormányzati munkát, jogállását tekintve állami tulajdonú gazdasági társaságként.



A szervezet új elnöke Gladden J. Pappin lesz, aki a politikatudomány és a nemzetközi kapcsolatok nemzetközi szakértője.

Az MKI új, magyar és amerikai állampolgárságú elnöke a Harvard Egyetemen doktorált, majd a Dallasi Egyetemen oktatott, illetve évek óta a Mathias Corvinus Collegium vendégoktatója.



A Magyar Külügyi Intézetben folytatja a munkát az eddigi vezetés: Schőberl Márton vezérigazgatóként, Baranyi Tamás pedig az intézet szakmai tevékenységéért felelős stratégiai igazgatóként.

Az intézet kutatási igazgatója Eszterhai Viktor. A Magyar Külügyi Intézet új működési formájához szükséges Felügyelő Bizottság elnöke Balla János volt nagykövet, volt miniszterelnöki főtanácsadó, tagja Győri Enikő volt nagykövet, európai parlamenti képviselő, valamint Szerdahelyi István diplomata, Magyarország szöuli nagykövete - olvasható az összegzésben.

