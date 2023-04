Soltész Miklós: a református óvodaépítési program a jövőt szolgálja

2023. április 13. 23:58

A református óvodaépítési program a jövőt szolgálja, felelősek vagyunk a felnövekvő generációért - hangsúlyozta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön Balatonfüreden.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a megújult Balatonfüredi Református Óvoda ünnepélyes átadásán 2023. április 13-án. Az óvoda 235 millió forintból újult meg, ebből 180 millió forintot a program biztosított, 50 millió forint uniós forrásból, 5 millió forint pedig önkormányzati forrásból származik. MTI/Vasvári Tamás

Soltész Miklós a Balatonfüredi Református Óvoda megújítása alkalmából tartott átadási ünnepségen elmondta, hogy az elmúlt tíz évben 40 milliárd forintot fordítottak az Országos Óvoda Program keretében intézmények felújítására. Összesen 71 beruházást végeztek el 51 településen, 3200 férőhelyet alakítottak ki.

Az államtitkár kitért arra, hogy a felújítások a református egyház szolgálatának elismeréseként valósulnak meg, egyebek mellett a Dunántúli Református Egyházkerület is büszkélkedhet több jelentős óvodafejlesztéssel, köztük a móri és a székesfehérvári felújításokat említette.



"Bár a hagyományos keresztény európai értékek folyamatos támadás kereszttüzében vannak, az a feladatunk, hogy ezen értékeket megóvjuk" - húzta alá, majd kiemelte, hogy a gyermekvédelmi törvényt is minden eszközzel meg kell védeni.



Kontrát Károly (Fidesz), a város országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy a magyar jövő alapja a magyar gyermek, ezért őket támogatni, segíteni, védelmezni kell.



A balatonfüredi óvoda 235 millió forintból újult meg, ebből 180 millió forintot a program biztosított, 50 millió forint uniós forrásból, 5 millió forint pedig önkormányzati forrásból származik.



Az intézmény teljes külső-belső felújításon esett át, és megújult az udvara is. Az épület alsó szintjén két, 22 férőhelyes csoportszoba működik.

MTI