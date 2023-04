Kiadós csapadék az Észak-Dunántúlon várható

2023. április 14. 09:09

Mediterrán ciklon okoz felhős, esős időjárást pénteken. A hétvégére megszűnik a tartós eső, de záporok, zivatarok akkor is kialakulhatnak.

Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig: túlnyomóan borult lesz az ég, délnyugat felől kiterjedt csapadéksáv érkezik, amelynek súlypontja délutánra az ország északkeleti felére helyeződik át. Eközben dél felől szakadozik, többfelé csökken is a felhőzet, de az észak felé vonuló csapadékzóna mögött kis számban záporok, zivatarok is érkezhetnek. Kiadós csapadék az Észak-Dunántúlon várható. A szél többfelé élénk, néhol erős lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 6 és 12, másutt 13 és 19 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben ennél néhány fokkal melegebb is lehet. Késő estére 4 és 10 fok közé hűl le a levegő

met.hu