Torna Eb - Kovács Zsófia ezüstérmes egyéni összetettben

2023. április 15. 00:03

Kovács Zsófia ezüstérmet nyert egyéni összetettben pénteken az antalyai torna Európa-bajnokságon.

A magyar tornászcsillag – eurosport

A 23 éves sportoló a négy szeren összesen 54,899 pontot gyűjtött és mindössze 0,133 ponttal maradt le az aranyérmes brit Jessica Gadirovától. Kovács három szeren remek gyakorlatot mutatott be, és az élen állt, talajon azonban csaknem héttized ponttal elmaradt a csapatban Tokióban olimpiai bronzérmes Gadirova pontszámától, így meg kellett elégednie a második hellyel.



"Az ezüstéremmel a nyakamban már nagyon boldog vagyok, tényleg csak nagyon pici kellett volna az aranyhoz" - értékelt a DKSE versenyzője a magyar szövetség hírlevelében.



Kovács elmondta, érezte, hogy korláton belerúgott a karfába, ami most öt tizedet jelentett, ráadásul a teremben akkor épp néma csend volt, a bírók is hallották a hangot, tehát még az sem történhetett meg, hogy a zeneszó miatt esetleg nem tűnik fel nekik.



"Ha az megvan, akkor megvan az arany is, ezért legbelül kicsit csalódott vagyok, mert nagyon szerettem volna nyerni Kolozsvár után. Összességében azonban nem lehetek csalódott a második pozícióval, mert megtartottam a selejtezőbeli helyemet. A későbbiekben azon leszek, hogy felkerüljek a dobogó tetejére" - fogalmazott Kovács Zsófia.



Hozzátette, sírva fakadt, amikor kiderült, hogy angol riválisa nyert, mert bár ő a talaj világbajnoka, Kovács pedig abban reménykedett, hogy nem tudja tökéletesen megcsinálni a gyakorlatát.



"Ugyanaz történt, mint Kolozsváron, ott is vezettem a gerenda után, és ott is egy angol testvérpár egyik tagja előzött meg talajon. Ettől függetlenül nem lehetek elégedetlen vagy csalódott, és ez az érem óriási lendületet ad a szerenkénti finálékhoz, nagyon fogok koncentrálni, mert mindenképpen további érmet, érmeket szeretnék szerezni. Ez a második hely új erőt ad, és amit a szerenkénti döntőkben elérek, az már hab lesz a tortán" - zárta a versenyző.



Draskóczy Imre női szövetségi kapitány Kovács kiegyensúlyozottságára hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy a tornásznak ugyan volt egy rontása, de megmutatta, milyen erős alkat, és a korlát után "fantasztikus szerepléssel" végül ezüstérmes lett.



"Minden tiszteletünk és örömünk az övé, bízom abban, hogy a sikereinek nincs még vége ezen az Eb-n. Székely Zója egy nehézkes gerendával kezdett, de ügyesen felzárkózott a másik három szeren" - összegzett a szövetségi kapitány.



Trenka János, Kovács Zsófia edzője örömtelinek nevezte, hogy tanítványa élete legjobb gerendagyakorlatát mutatta be.



Az ugrásban kétszeres, felemáskorláton pedig egyszeres Európa-bajnok Kovács 2017-ben Kolozsváron is Eb-2. volt egyéni összetettben.



A mostani finálé másik magyar résztvevője, Székely Zója 49,332 ponttal 17. lett, miután gerendán a vártnál alacsonyabb pontszámot ért el gyakorlatával, és 5,7 ponttal maradt el az aranyérmes brit tornász pontszámától.



"Már az is nagy ajándék volt számomra, hogy be tudtam kerülni az egyéni összetett fináléba. Sajnálom, hogy a gerendát elrontottam kezdésként, de utána össze tudtam szedni magam, és három sikeres gyakorlatot megcsináltam" - értékelte teljesítményét Székely.

Eredmények:

női egyéni összetett, Európa-bajnok:

------------------------------------

Jessica Gadirova (Nagy-Britannia) 54,899 pont (ugrás: 14,100, felemáskorlát: 13,466, gerenda: 13,533, talaj: 13,933)

2. Kovács Zsófia 54,899 (14,100/13,700/13,833/13,266)

3. Alice D'Amato (Olaszország) 54,500 (14,000/14,400/13,000/13,100)

...17. Székely Zója 49,332 (13,000/13,433/10,666/12,233)

MTI