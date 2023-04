A Nemzeti Kibervédelmi Intézet hackerversenye

2023. április 15. 08:29

Csütörtök éjfélig lehet jelentkezni a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézete által meghirdetett hackerversenyre.

A kibervédelmi intézet honlapján közzétett felhívás szerint az intézet idén is megrendezi a Hungarian Cyber Security Challenge (HCSC'23) elnevezésű IT biztonsági versenyt.



A versenyre jelentkezhet minden 16. életévét betöltött magyar állampolgár, április 20-án éjfélig.



A versenyt április 27-e 18 óra és április 30-a 18 óra között rendezik meg, az teljes egészében online, a versenyzők a saját gépeiket használhatják.



Az egyfordulós versenyen CTF és forensic image jellegű feladatokat kell megoldani, mindenki ugyanazokat a feladatokat kapja.



A díjazás szempontjából három csoportot vesznek figyelembe: a junioroknál a 2003. január 1-je és 2007. december 31-e között születetteket, a senioroknál az 1998. január 1-je és 2002. december 31-e között született versenyzőket, és lesz egy összesített verseny is, ahol minden részt vevő játékost, kortól függetlenül. Mind a három kategóriában külön díjazás lesz.



Az eseménnyel válogatják ki az októberben, Norvégiában megrendezendő európai versenyre (European Cybersecurity Challenge, ECSC) induló magyar csapatot: abba a junior és a senior korkategória első öt helyezettje - és további egy tartalék versenyző - kap meghívást.



A hackerversenyről bővebb információk a verseny honlapján találhatók.



MTI