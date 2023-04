Több helyen alakul ki zápor, zivatar, a nap első felében főleg nyugaton

2023. április 15. 08:42

Gomolyfelhő-képződés főleg keleten, az északnyugati tájakon marad a borult, esős idő. A folytatásban is a tornyosuló gomolyoké lesz a főszerep.

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig: a Dunántúl nyugati, északnyugati harmadán nagyobb területen maradhat összefüggő a felhőzet, másutt a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk. Több helyen alakul ki zápor, zivatar, a nap első felében főleg nyugaton, északnyugaton tartós eső is előfordulhat. A déli, délnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében azonban erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 17 fok között várható, de a Dunántúl tartósabban felhős részein ennél alacsonyabb értékek is lehetnek. Késő este 4 és 9 fok között alakul a hőmérséklet.

met.hu